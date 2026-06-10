Actividades literarias en Luis Beltrán

En primer lugar, el viernes a las 17 horas en las instalaciones del Instituto de formación docente se presentará el libro "El desierto en la boca" de Matías Stiep. Primer premio Narrativa en Convocatoria Anual/FER 2024.

En tanto que en la jornada del sábado se realizará el taller de iniciación a la narrativa, como escribir un cuento, coordinado por Matías Stiep y destinado a jovenes y adultos. Los interesados se pueden inscribir al 2984 380143.

Esta actividad se realizará el sábado 13 desde las 10 horas en la biblioteca Pablo Pizzurno.

Ambas actividades son abiertas y gratuitas.