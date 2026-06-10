Actividades literarias en Luis Beltrán

Durante el viernes y sábado en Luis Beltrán se realizará la presentación de un libro y se llevará adelante un taller.   
Regionales - Luis Beltrán10/06/2026
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En primer lugar, el viernes a las 17 horas en las instalaciones del Instituto de formación docente se presentará el libro "El desierto en la boca" de Matías Stiep. Primer premio Narrativa en Convocatoria Anual/FER 2024. 

En tanto que en la jornada del sábado se realizará el taller de iniciación a la narrativa, como escribir un cuento, coordinado por Matías Stiep y destinado a jovenes y adultos. Los interesados se pueden inscribir al 2984 380143. 

 

Esta actividad se realizará el sábado 13 desde las 10 horas en la biblioteca Pablo Pizzurno.  

 

Ambas actividades son abiertas y gratuitas. 

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