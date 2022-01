Taller de dramaturgia y actuación

El Instituto Nacional del Teatro Representación Río Negro invita a actrices, actores de la provincia, a participar del taller ACTUAR Y ESCRIBIR Y VICEVERSA dictado por la actriz, dramaturga y docente de Timbre 4, Lucila Garay.



La fecha de inicio de las clases virtuales está prevista para el 26 de enero y hasta el 23 de febrero. Para inscribirse se deberá mandar un mail a [email protected] con breve cv artístico hasta el 20/1/22. Las clases serán por plataforma zoom, los días miércoles de 11h a 14h y con cupo limitado y por orden de inscripción.



La docente Lucila Garay explica que: “El taller propone la escritura de un monólogo partiendo de imágenes y objetos, poniendo en juego la exploración de nuestro cuerpo, la imaginación y el poder de la palabra. Una vez que la escritura haga lo suyo, nos ocuparemos de ponerle el cuerpo al material creado, dando rienda suelta a la creatividad. Está pensando para actrices y actores con o sin experiencia en dramaturgia, que tengan ganas de escribir y actuar su primer monólogo. Las clases serán por zoom, te va a llegar el enlace para sumarse a la reunión unos minutos antes de la clase por WhatsApp, en una lista de difusión. Es importante tener la carga de batería al 100% del dispositivo que uses para la clase y en lo posible estar un lugar de la casa donde estés tranquila/o y cómoda/o, para poder trabajar durante las 3 horas. Vamos a usar un cuaderno de trabajo, algo para escribir y una botellita con agua. Siempre va a ser necesario que uses ropa cómoda para la clase. Una vez que te inscribas te va a llegar el material previo de lectura y la primera consigna para el trabajo.”

Lucila Garay (1983)



Actriz - Dramaturga - Docente de actuación



Como actriz me formé con Claudio Tolcachir desde el año 2004 hasta el 2008 en Timbre4, donde me desempeño como docente de actuación desde el 2010 hasta la actualidad. También me formé con Enrique Federman y Verónica Oddó.



Como actriz trabajé bajo la dirección de Daniel Veronese, Diego Faturos, Enrique Federman, Lisandro, Penelas, Lorena Barutta, Soledad Sauthier y Franco Midú.



Este año realicé una lectura dramatizada sobre “La armonía de las esferas” dirigida por Soledad Sauthier. Este espectáculo formó parte del evento: CICLO MANO A MANO: Letras españolas en Timbre4.



Recientemente se estrenó el documental “Ser Susana” sobre la vida de la artista Susana Soba, dónde realice el guion y la dirección de actores y actrices.



Actualmente estoy actuando en "La noche devora a sus hijos" escrita y dirigida por Daniel Veronese.



Trabajé en “Jueves de comadres” de Jorge Accame, dirigida por Franco Midú, obra seleccionada para la 8º Fiesta Provincial de Teatro Independiente y con la que realicé dos giras por Paris, Barcelona y Madrid en 2018 y 2019.



Como dramaturga y directora mi última obra es “Ramos generales”, espectáculo que formó parte de la VII Fiestas Provincial de Teatro Independiente. “Rosa en las islas” fue el resultado del taller realizado con Andrés Binetti, gracias al premio de una beca otorgada por Argentores. Además, colaboré en la dramaturgia de “Ruby Tuesday, rojo carmesí” Montaje de la escuela Timbre4, dirigido por Daniel Begino. Escribí anteriormente “Halley o el último día de nuestras vidas”, “Terrame”, “Es como el terciopelo” y “Todos merecemos el futuro”.