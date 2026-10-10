Despistó y volcó en la Ruta 22 entre Choele y Darwin

Un despiste seguido de vuelco se registró el viernes, alrededor de las 15:30 horas, sobre la Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 1000, en la curva ubicada frente al sector del Monumento a la "Expedición al Desierto", en jurisdicción de Choele Choel.
Regionales10/10/2026
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Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en el lugar y constató que el hecho involucró a un Volkswagen Suran, el que era conducido por un hombre de 53 años con domicilio en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por su hija, de 30 años, residente en Neuquén capital, y una niña de tan solo un año.

Según manifestó el conductor, venían circulando desde Neuquén y tenian por destino Bahía Blanca cuando, por motivos que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, se despistó y posteriormente volcó, quedando el vehículo apoyado sobre sus cuatro ruedas.

En el lugar intervino también personal de Salud del hospital de Choele Choel, que examinó a los tres ocupantes y descartó lesiones.

Como consecuencia del siniestro, solo se registraron daños materiales.

Fuente URIV 

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