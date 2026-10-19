El Tren 9 de Julio llega a Darwin para acercar salud y servicios a la comunidad

Desde este lunes, de 8 a 15 la formación 9 de Julio se instalará en Darwin para continuar ofreciendo trámites y salud de forma gratuita a la comunidad del Valle Medio hasta el 30 de octubre de Lunes a Viernes.
Regionales - Darwin19/10/2026
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Equipos del Hospital Área Programa Choele Choel prestarán servicio para brindar distintos servicios sanitarios.

La Directora del Hospital de Choele Choel, Mirian Romero, agradeció la posibilidad de contar con este servicio para vecinos del Valle Medio y destacó el trabajo conjunto entre el nosocomio, junto a los ministerios de Salud, Desarrollo Humano de la Provincia y Nación: “Desde nuestro hospital vamos a llevar los profesionales que sean necesarios para la atención de vecinos”.

Además, explicó que la atención es por demanda: “A medida que quienes necesiten atención vayan llegando, se los va atendiendo” y destacó el nivel de atención que ofrece la formación: “Con el servicio de oftalmología, por ejemplo, se entregan lentes gratuitos a quienes los necesitan. Vamos a contar con los equipos y profesionales correspondientes de cada área”.

“El Tren 9 de Julio está pensado para la gente, es una oportunidad única que debe aprovechar la comunidad” celebró Romero.

La formación ferroviaria nacional cuenta con 280 metros de largo, y está equipada con 11 vagones para brindar asistencia integral a vecinos y vecinas de cada región. 

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