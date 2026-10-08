El Tren 9 de julio estará en Darwin

El Tren 9 de Julio con 11 vagones que ofrecen servicios sanitarios, trámites, propuestas culturales, educativas y actividades, atenderá en el Valle Medio
Regionales - Darwin08/10/2026
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Durante su permanencia, el tren ofrece especialidades críticas, como oftalmología, odontología y fonoaudiología, pediatría, y estudios de diagnóstico por imágenes como mamografías, radiografías y audiometrías. Asimismo, cuenta con consultorios que podrán ser utilizados para otras especialidades, de acuerdo con las necesidades detectadas en el territorio. También dispone con vacunatorio y articula con hospitales y centros de salud locales para facilitar las derivaciones que sean necesarias.
La atención se completa con servicios de RENAPER y ANSES para trámites, documentación, consultas y asesoramiento, junto con propuestas de cultura y educación que incluyen biblioteca, microcine y talleres de lectoescritura para chicos y chicas de 4 a 16 años. A su vez, Provincia y Municipio podrán sumar actividades recreativas y culturales durante la estadía.
La atención se realizará a partir de las 8.00 de lunes a viernes y se extenderá hasta las 16.00. Los turnos se asignan de forma presencial y por orden de llegada con cupos en algunas especialidades.
Con Río Colorado como primera parada, el Tren 9 de Julio continuará hacia Darwin, donde estará del 19 al 30 de octubre.
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