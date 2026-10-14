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Feria de Semillas “Recuperando Sabiduría Ancestral”
Regionales - Darwin14/10/2026
El próximo 16 de octubre, la ESRN N° 135 de Darwin abrirá sus puertas a la comunidad para celebrar una nueva edición de la Feria de Semillas “Recuperando Sabiduría Ancestral”, un espacio de encuentro que promueve el intercambio de semillas, saberes, la soberanía alimentaria y el cuidado de la biodiversidad. La jornada se realizará de 9 a 14 Horas.
La propuesta, que llega a su cuarta edición, reunirá a estudiantes, docentes, productores, instituciones educativas y organizaciones locales en una jornada destinada a compartir experiencias vinculadas con las semillas, la producción agroecológica, la alimentación saludable y los conocimientos ancestrales.
Durante el encuentro habrá intercambio de semillas, plantines y flores, talleres, muestras educativas, experiencias productivas, radio escolar, música en vivo y un almuerzo comunitario elaborado junto a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía.
Entre las actividades destacadas se encuentra la participación de Rady Rapari, de Aromáticas Gentilina (Luis Beltrán), quien brindará una experiencia sobre producción de plantas aromáticas, aceites e hidrolatos, además de un taller de multiplicación por esquejes. También participará la nutricionista del CEVMI Mariana González, con propuestas lúdicas vinculadas a la alimentación saludable destinada a estudiantes de la EP N° 34 de Darwin.
La feria contará además con proyectos estudiantiles de la ESRN N° 135, EEBA 27, CENS N° 24, CEM N° 63 ,CEAER y Biblioteca Popular de Choele Choele: sobre huerta urbana, compostaje, reutilización de materiales, termofusión, sahúmos y macerados, junto a experiencias desarrolladas por la Cooperativa Escolar PRONAT.
La iniciativa se enmarca en actividades educativas relacionadas con la Diversidad Cultural, el Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día Mundial de la Alimentación, fortaleciendo el vínculo entre comunidad, cultura, ambiente y producción local.
Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio donde circulen los saberes y experiencias entre estudiantes, familias, productores e instituciones, recuperando el valor de las semillas como patrimonio cultural y herramienta para construir comunidad.
La invitación está abierta a toda la comunidad para participar, intercambiar semillas y compartir una jornada de aprendizaje, encuentro y celebración de los saberes que se siembran y se transmiten de generación en generación.
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