Estudiantes de Darwin realizan prácticas en un Plan de Viviendas

En el marco de una propuesta educativa que busca acompañar sus trayectorias y brindarles nuevas oportunidades para continuar su formación y proyectar su futuro, alumnos de Darwin participan de prácticas en un plan de viviendas, como parte de la política educativa que lleva adelante el Gobernador Alberto Weretilneck, con una mirada puesta en la formación y el desarrollo de cada estudiante.
Regionales - Darwin04/11/2026
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Ejemplo de ello es el caso de chicos y chicas del Taller Laboral de Electricidad de la Escuela de Educación Básica de Adultos 27 que llevan sus conocimientos a la práctica en diez viviendas próximas a ser entregadas en Darwin. Una experiencia que demuestra cómo la educación abre caminos, fortalece capacidades y transforma realidades.

Las y los estudiantes están próximos a culminar su formación, y realizan sus prácticas profesionales acompañados por su profesor, Daniel Bocca, trabajando en la ejecución de las instalaciones eléctricas de las unidades habitacionales, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante el taller.

La experiencia les permite participar en una obra concreta, asumir responsabilidades y afianzar habilidades fundamentales para el ejercicio del oficio. Desde el armado del circuito eléctrico hasta la realización de las instalaciones correspondientes, cada tarea representa un paso más en su formación y una oportunidad para ganar experiencia en un ámbito real de trabajo.

"Este taller lo arrancamos en marzo de este año, armando el grupo, se armó un grupo bastante lindo y arrancamos con la teoría eléctrica porque no solamente es tirar cables sino saber qué va por dentro de los cables que es la electricidad" señaló Bocca.

"Es para destacar y poner en valor estos talleres profesionales porque hay mucha gente que tienen algunos conocimientos previos pero no saben la teoría, no saben hacer cálculos. Al terminar este taller van a salir con una herramienta muy importante que es poder calcular y dimensionar una instalación eléctrica para que funcione correctamente y de modo seguro" agregó el profesor.

En cada instalación que realizan, estos estudiantes no solo avanzan hacia la finalización de su formación. También construyen, con esfuerzo y compromiso, nuevas posibilidades para su propio futuro.

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