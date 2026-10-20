El Tren Sanitario y de Servicios atiende en Darwin hasta el 30 de octubre

La formación, de 11 vagones y 280 metros de longitud, se encuentra instalada en la estación ferroviaria local y atiende diariamente en la franja horaria de 8 a 15 horas. La iniciativa consolida la atención primaria de la salud como un eje estratégico prioritario de la gestión provincial para acercar respuestas concretas directamente al territorio

Durante su permanencia en Darwin, la propuesta ofrece atenciones en especialidades como oftalmología, odontología, fonoaudiología y pediatría, además de estudios de diagnóstico por imágenes (mamografías, radiografías y audiometrías) y vacunatorio. Los consultorios móviles también se adaptan para resolver otras necesidades detectadas en el lugar.

Durante su permanencia en Darwin, la propuesta ofrece atenciones en especialidades como oftalmología, odontología, fonoaudiología y pediatría, además de estudios de diagnóstico por imágenes (mamografías, radiografías y audiometrías) y vacunatorio. Los consultorios móviles también se adaptan para resolver otras necesidades detectadas en el lugar.

Para reforzar la cobertura y responder a la demanda espontánea de la comunidad, profesionales del Hospital Área Programa Choele Choel se sumaron de manera coordinada a la atención, facilitando la continuidad de cuidados y derivaciones necesarias en el sistema público.