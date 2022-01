Educación y ANSES coordinan la regularización de la jubilación docente y refuerzan la revinculación de estudiantes

De la reunión participaron por ANSES el titular de la regional, Pablo Todero, y la jefa de UDAI Viedma (ANSES), Evelyn Rousiot. Además estuvieron presentes la secretaria de la Función Pública de Río Negro, Liliana Arriaga, y el secretario de Gestión de Asuntos Legales, Miguel Cruz.



Durante el encuentro se continuó trabajando en el compromiso asumido por el Gobierno de Río Negro para efectivizar los aportes del personal que se encuentra a 36 meses de jubilarse.



“Conversamos sobre distintos aspectos referidos a la coordinación y realización del trámite que se llevará adelante en un trabajo conjunto entre la cartera educativa, la Función Pública y ANSES”, indicó Jara Tracchia.



En este sentido, el Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó, por Resolución N° 5933/21, la solicitud de adhesión al Régimen de Regularización Voluntaria de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social para el sector docente.



De esta manera, los docentes podrán acceder a la solicitud de adhesión que se encuentra disponible, para su descarga, en el portal del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, sección “Trámites y consultas” (https://educacion.rionegro.gov.ar/)



Asimismo, y con la intención de continuar con la revinculación de adolescentes al sistema educativo, se conversó sobre la implementación en la provincia de la beca “Progresar” para la que se encuentra abierta la inscripción hasta el 31 de enero próximo y a la que pueden acceder aspirantes de 16 y 17 años.



Todos los y las estudiantes interesados en realizar la inscripción la podrán realizar a través del sitio web (https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar).



Requisitos

Podrán acceder a la beca “Progresar” jóvenes de entre 16 y 17 años, con nacionalidad argentina o residencia en el país no inferior a dos años y que el ingreso del grupo familiar de pertenencia no supere tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil. El monto de la beca es de $5.677, se anualiza en 12 cuotas e incluye un plus de conectividad y su duración es de un máximo de 2 años.



La confirmación de la inscripción se realizará en el inicio escolar entre el 1 de marzo y el 30 de abril, donde las instituciones educativas certificarán la asistencia de las y los estudiantes.