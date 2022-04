El gobierno provincial pretende inmiscuirse en los órganos de definición de la UnTER

Desde UNTER señalarón, “Cuando pensábamos que el vice- ministro de Educación no podía caer más bajo, nos sigue sorprendiendo. Comenzaron a circular audios del Sr. Adrián Carrizo por las redes de docentes. Se trata de una reunión que este personaje de la política provincial mantuvo con funcionarios del Consejo Escolar de la ciudad de Gral Roca- Fiske Menuco, afines al partido gobernante, JSRN; con la intención de operar de modo tal que en las Asambleas de base de la organización gremial UnTER, se apruebe la propuesta salarial.”

“Este accionar nefasto de Carrizo, no hace más que reafirmar el grado de improvisación, oportunismo y deslealtad con que se maneja este Ministerio de Educación y Derechos Humanos. No sólo pretendió hace unos días opinar sobre supuestas internas dentro del sindicato (al que hace años no pertenece por haber traicionado los principios básicos de todo afiliado), si no que ahora pretende mandar docentes afiliados a UnTER (afines al color político oficialista) a votar en las Asambleas; repudiable por donde se lo mire. Exigimos la inmediata renuncia de Adrian Carrizo, por incompetente y paradójicamente, inoperante” señala el comunicado de UNTER.

“Podemos tener diferencias de metodología, pero somos La UnTER, sabemos de sobra quien está en la vereda de enfrente. Instamos a cada una de las seccionales a participar de las Asambleas para analizar la propuesta. Las voces de todos son importantes para realizar un análisis real de acuerdo al contexto que atravesamos” indicó el gremio.