El censo digital agilizo las tareas, pero a pesar de eso no se llegó a todas las viviendas

En muchas viviendas del valle medio se pudo ver en sus puertas el código del censo digital, lo que agilizo la tarea de los censistas, pero de igual manera no se llegó a todos los hogares, o en algunos sectores pasaron días antes cuando la gente estaba trabajando y no fueron censados.

Si bien el censo digital sirvió en muchos casos para agilizar la tarea, varios vecinos de distintos puntos del valle medio manifestaron no haber sido visitados por los censistas, para estas personas desde el INDEC se indicó cómo serán los pasos a seguir.



En algunos sectores, los censistas pasaron días antes de la jornada prevista, esto porque consideraban a los barrios como sectores rurales, aún a pesar de que pagan impuestos como zona urbana hace más de una década. En estás zonas, no se volvió a pasar en el día del censo, que es el día en el que la gente se quedaba en sus viviendas a esperarlos.



El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Lavagna, brindó una conferencia de prensa en la sede del INDEC en donde informó que 23.813.773 personas completaron el Censo en su modalidad virtual.



“El operativo del Censo digital fue muy exitoso, superó todas las expectativas que teníamos”, detalló Lavagna.“El operativo de campo será mucho más rápido que en los censos anteriores. En tres meses estarán los resultados básicos definitivos”, agregó.



La modalidad presencial del Censo 2022 se extendió hasta las 18 horas en todo el territorio nacional. Se indicó que aquellos vecinos que no fueron visitados pero habían completado el censo digital, deben considerarse censados, mientras que quienes no habían podido completar el digital y no fueron visitados para completar el cuestionario presencial, deben comunicarse por los medios habilitados.



Quienes no recibieron la visita del censista y no habían completado el Censo digital, pueden comunicarse al 0800-345-2022 o a [email protected] con la siguiente información:



-Asunto: “No fui censado/a”

-Nombre

-Provincia

-Partido/departamento/comuna

-Localidad

-Calle, número, piso, departamento

-Email y teléfono



Entre el 19 y 24 de mayo, como se prevé en todos los censos, se realizará la etapa de recuperación para que nadie quede sin ser contado/a.



Si ya se había completado el Censo digital, por más que no haya recibido la visita del censista, ya está censado/a.