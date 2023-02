Salud brinda recomendaciones por influenza aviar

En este sentido, y ante la confirmación de la presencia del virus de influenza aviar en la vecina provincia de Neuquén, en aves silvestres, desde la cartera sanitaria, siguiendo lineamientos de SENASA y el Ministerio de Salud de la Nación, se refuerzan las medidas de vigilancia con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad en el territorio provincial.



La influenza aviar (AI) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las aves de corral como a las silvestres, siendo causada por múltiples subtipos (es decir, H5N1, H5N3, H5N8, etc.) cuyas características genéticas evolucionan rápidamente. Hasta el momento se sabe de la transmisión de aves a humanos pero no de persona a persona, además no se transmite por consumo de carnes y huevos.



Por tal motivo, se recomienda al sector productivo reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas y notificar a SENASA inmediatamente toda detección de signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, alteraciones en los parámetros productivos y alta mortandad.



Finalmente, se solicita a toda la población no manipular y evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos. Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas y lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol.



En caso de observarse la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres muertas, notificar al SENASA concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la App “Notificaciones SENASA”, enviando un correo a [email protected]; ingresando al apartado “Avisa al SENASA” de la página web del organismo o enviando un whatsapp al 11-5700-5704