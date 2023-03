Juan Altamiranda: desde Choele Choel a lo más alto del vóley nacional

Juan es oriundo de Choele Choel y hoy es una de las figuras del equipo millonario. Su paso por las instancias formativas de la Escuela Municipal de Vóley y el club Sportman han marcado a fuego el inicio de su carrera deportiva en su querida ciudad.

El joven de 21 años comenzó a dar sus primeros pasos en la disciplina con 12 años en 2014, bajo la dirección técnica del profesor Amadeo Díaz, a quien recuerda con sumo aprecio. "En aquel entonces armamos un lindo equipo e incluso pudimos competir a nivel nacional, llegando a participar de una semifinal de la Copa Argentina en la categoría sub 15 y sub 17", comenta Juan.

El central del plantel millonario recuerda haber participado en los Juegos EPADE en dos oportunidades y una edición de los Araucanía, cosechando una medalla de bronce, representando los colores de Río Negro. Además fue parte del plantel provincial en un Campeonato nacional y en los Juegos Evita de Mar del Plata con 14 años, lo que le permitió medirse con sus propios compañeros y jugadores de proyección del resto del país.

Juan cuenta su experiencia en esa etapa formativa: "El Municipio de Choele Choel y la Provincia siempre nos acompañaron en esos primeros momentos, con viajes, hospedajes y también en el desarrollo deportivo, lo que me ayudó mucho a crecer y ser lo que soy hoy".

Actualmente, Altamiranda reside en las instalaciones de Ríver desde 2019, jugando activamente en la máxima categoría del voley del país. Asegura que le gustaría seguir creciendo en su carrera voleibolista, como también seguir estudiando Licenciatura en Marketing, de la cual ya cursó 3 años.

En esta ocasión, junto al equipo de Núñez, Juan regresó a su tierra para competir en los Play Off de la Liga de Vóleibol Argentina, cargando de la emoción de volver a jugar en la provincia que lo vio nacer y crecer. "El vóley siempre se desarrolla en Río Negro. Me sorprendió que mi provincia fuera sede de esta Liga, eso es muy bueno para el deporte. Cuando me enteré, me puse muy contento de volver acá", afirma Juan Martín.