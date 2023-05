Nuevo diseño de DNI que destaca a las heroínas y los héroes de Malvinas

Ya está disponible en todas las delegaciones del Registro Civil de la Provincia de Río Negro el trámite para acceder al nuevo diseño del DNI que destaca y visibiliza la condición de héroe o heroína a ex combatientes de Malvinas.

Por disposición nacional, el Ministerio de Gobierno y Comunidad de Río Negro informó que se oficializó esta medida según la Ley Nacional Nº 23.118, que ordena condecorar a quienes lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en 1982.

Además, reconoce por primera vez el rol fundamental de las mujeres en el conflicto armado y tiene como objetivo honrarlas por su valentía y compromiso en la defensa de la soberanía nacional.

"Celebramos la implementación de un nuevo diseño de DNI para las veteranas y los veteranos de guerra de Malvinas. Hace tiempo solicitamos que se incluyera alguna imagen alusiva y estamos muy contentos de que se haya constituido de esta manera", dijo Rubén Pablos, Director de Veteranos de Guerra de Río Negro.

Aquellas personas que acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas llevarán en el DNI el siguiente distintivo: 'EX COMBATIENTE, HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS' o 'EX COMBATIENTE, HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS'.

"Quienes estén interesados deberán realizar el trámite de DNI y declarar en el mismo su condición de ex combatientes de Malvinas. Esto ya está disponible en todas las delegaciones del Registro Civil rionegrino.

Al momento de hacer el trámite no tiene que presentar ninguna documentación que lo acredite porque el sistema ya cuenta con el padrón para validar lo que el ciudadano o la ciudadana está declarando", explicó Lucas Villagrán, director del Registro Civil de Río Negro.

Cabe recordar que los DNI emitidos con anterioridad a la publicación de esta medida conservarán plena validez, hasta su fecha de vencimiento o hasta tanto se solicite un nuevo ejemplar.