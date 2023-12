Pesatti: “Con Alberto sabemos como sacar la provincia adelante”

En declaraciones radiales, Pesatti sostuvo que “estamos atravesando un momento de mucha dificultad en el que la provincia no escapa a las circunstancias que imperan en el país”. Sin embargo, enfatizó que “hemos demostrado que sacamos a la provincia de momentos similares. Si nos remontamos al momento en el cual Alberto se tuvo que hacer cargo del gobierno, y en donde las condiciones de endeudamiento que tenía Río Negro eran similares o peores a las actuales, advertiremos que nunca nada nos resultó fácil”, aseguró.



El vicegobernador recordó que “cuando nos hicimos cargo del gobierno los empleados públicos no cobraban el 40 por ciento de zona desfavorable, los salarios se pagaban en cronogramas interminables, habían perdido las recategorizaciones automáticas, el personal de salud no cobraba antigüedad y en algunos sectores, como en el poder legislativo, sus trabajadores no cobraban el aguinaldo. Nuestro gobierno pudo restituir esos derechos y por eso estoy seguro que vamos a poder salir de la situación actual aunque tengamos todo el viento en contra”.



Acerca de la coyuntura económica provincial, Pesatti dijo que es sintomático el hecho de no poder afrontar el pago del aguinaldo de diciembre en una sola cuota. Y ello habla de las dificultades que estamos enfrentando. En el mismo sentido, señaló que el gobierno nacional que encabeza Javier Milei “aparece como algo nuevo para mucha gente, pero sus recetas económicas son las mismas que se han aplicado muchas veces, con muy malos resultados y cuyas consecuencias siempre produjeron modificaciones muy negativas en la estructura económica y social del país”.



Finalmente, se refirió a su rol como presidente del parlamento provincial. “Vamos a buscar los consensos para fortalecer las políticas públicas de la provincia. Desde educación, salud y seguridad hasta el desarrollo económico y productivo. Ya hemos demostrado que tenemos capacidad para lograr diálogo y consenso que nos permitan construir políticas públicas que luego se consoliden como políticas de estado. Hoy estamos frente a una agenda muy dinámica, que se está construyendo día a día en el marco de la actual coyuntura, pero pienso que al finalizar enero ya tendremos más claridad”, finalizó.