Usar cinturón de seguridad y respetár señales de tránsito

Si vas a viajar por las rutas de la Provincia, seguí una serie de recomendaciones para evitar accidentes y que sea un paseo seguro para todos los integrantes del vehículo.



Por eso es importante que todos los ocupantes lleven el cinturón de seguridad puesto, que se respeten todas las señales de tránsito y las velocidades máximas permitidas y tener a mano toda la documentación ante un posible control vehicular.



Documentación reglamentaria para circular

Licencia de Conducir en vigencia, correspondiente al municipio jurisdiccional de tu domicilio legal establecido en tu Documento Nacional Identidad.



DNI.



Cédula de identificación del automotor.



Póliza de seguro en vigencia.



Comprobante de pago de patente.



Revisión Técnica Obligatoria (RTO) actualizada.



Si vas a conducir, no tomes alcohol

En Río Negro rige la ley de alcohol cero al volante, por eso evitá tomar si vas a conducir, no sólo para evitar multas, sino sobre todo, para no causar ningún accidente.



El alcohol al volante aumenta considerablemente el riesgo de causar siniestros viales.



Colocate siempre cinturón de seguridad

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes. Los menores de hasta 10 años de edad o aquellos que no superen 1,50 m. de altura deben ocupar el asiento trasero, sujetos a su retención infantil.



No uses el celular mientras manejás

La manipulación del celular en la conducción está completamente prohibida.



Respetá siempre las velocidades

Es indispensable respetar los límites de velocidad, evitar los excesos y los adelantamientos en doble línea amarilla.



El sobrepaso por la derecha o circular por banquina está prohibido y penalizado por la ley.



Tené en cuenta la presencia de animales sueltos autóctonos de la zona en rutas provinciales y nacionales de Río Negro.