Para UnTER la paritaria fue un retroceso

El gremio señala que "Una vez más, el Ministerio de Educación se burla de todos los trabajadores de la Educación de Río Negro. Ha vuelto a los inicios de su gestión, nos convoca sistemáticamente sin propuesta seria, de esta manera desvirtúa el ámbito paritario al no cumplir acuerdos firmados y homologados por el entonces Ministerio de Trabajo."



"Un Ministerio de Educación y Derechos Humanos que no cuida a sus trabajadores y no cumple con su palabra, no puede decir que defiende, reivindica y sostiene la educación pública rionegrina."



"Exhortamos a la Ministra y al Gobernador a cumplir con la paritaria del 27 de noviembre de 2023 y elaborar una propuesta seria, que no nos haga retroceder en calidad de salario y que ningún trabajador/a de la educación quede por debajo de la línea de pobreza."