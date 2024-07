Cronograma de sueldos de la administración pública

El Gobierno de Río Negro abonará los sueldos de julio la semana próxima, con aumentos a través de sumas fijas que van de 50.000 a 70.000 pesos, de acuerdo a la categoría.

El cronograma comenzará el viernes 2 de agosto, con el depósito a los trabajadores de Salud pública, sumado a las guardias y horas extras; Policía y Servicio Penitenciario provincial. El sábado 3 será el turno de los trabajadores de la Educación, docentes y porteros. El calendario de pagos finalizará el martes 6, con los empleados nucleados en la Ley 1844; Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios y agentes de los poderes Legislativo, Judicial y Organismos de Control.

Las leyes 1844 y 1904 implementaron varias medidas de aumento salarial y compensaciones adicionales para los trabajadores.

Para la 1844, se incorporó una suma fija escalonada, no remunerativa y bonificable de $50.000, $60.000 y $70.000 en el concepto 302, repercutiendo de esta manera en el cálculo de la antigüedad y la zona desfavorable, dependiendo de la categoría de revista de los agentes.

Se pasó $15 mil de un concepto no remunerativo y no bonificable, a un concepto remunerativo y bonificable, impactando de esta manera en el cálculo de la zona desfavorable y la antigüedad.

Se incrementan los títulos profesionales según el porcentaje de incremento de la categoría 8 de pregrado.

Para la 1904, se incorporó una suma fija escalonada, no remunerativa y bonificable de $50.000, $60.000 y $70.000 en el concepto 302, repercutiendo de esta manera en el cálculo de la antigüedad y la zona desfavorable, dependiendo de la categoría de revista de los agentes.

También se pasaron $15.000 a un concepto remunerativo y bonificable, impactando de esta manera en el cálculo de la zona desfavorable y la antigüedad.

Se otorgó una suma gradual en el concepto 314, no remunerativa y no bonificable, calculada como el 10% de la asignación básica bruta para los no médicos y un 15% de la asignación básica bruta para los médicos. Se incrementó la compensación full time en un 50%.