Paro de UNTER el 5 de diciembre

El Congreso también definió por unanimidad pedir la renuncia de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, una Ministra que manifestó un desprecio por el ámbito paritario desde el primer momento cuando no asistió a los primeros encuentros, y no se ha hecho cargo de la responsabilidad que le compete, aun más cuando ha asistido sin propuesta salarial y sin tener en cuenta el difícil contexto socio económico que estamos atravesando como trabajadorxs de la educación.



También por los descuentos desmedidos realizados en relación a las licencias por salud no otorgadas arbitraria e injustamente por un sistema de auditorías médicas que no respeta la Resolución 233/98, y por la actitud autoritaria y caprichosa de seguir sosteniendo el quite de licencias gremiales,



El Congreso resolvió exigir una convocatoria a paritaria que contenga una propuesta de recomposición salarial para el último trimestre, para todos los cargos del sistema educativo, y que no haya trabajadorxs de la educación con salarios por debajo de la línea de pobreza. De no concretarse esta exigencia, derivará en un no inicio del ciclo lectivo 2025.