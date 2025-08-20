Secuestran vehículo con irregularidades

Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
Personal policial de Rio Colorado secuestro un auto con irregularidades en motor y documentaciónRegionales20/08/2025
La Policía de Río Negro secuestró un vehículo que circulaba por rutas de la región impulsado por un motor denunciado por “robo” en un juzgado del departamento de General Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires.
Además, el conductor portaba documentación del vehículo que presentaba anomalías, por lo que la misma también fue retenida.
El hecho se dio en la tarde del lunes, minutos después de las 18,30 horas, cuando en el control de tránsito de Río Colorado interceptaron la marcha de una Ford Eco Sport que circulaba desde La Adela a Río Colorado.
El conductor – de 28 años y con domicilio en La Adela – exhibió la documentación del rodado pero, a simple vista, el policía de consigna detectó anomalías en las medidas de seguridad de la Cédula de Identificación del rodado.
Un cotejo posterior mediante el uso de luz ultravioleta reafirmaría la sospecha, dando como resultado que se trataba de documentación apócrifa.
La fiscalía Federal dispuso entonces el secuestro del documento falsificado y de las chapas patentes del vehículo, más el inicio de actuaciones en una causa - con imputación al conductor del rodado - por falsificación y/o uso de documentación falsificada o adulterada.
En tanto, la actuación policial continuó con una revisión y cotejo de chasis y motor al rodado, la que tuvo a su cargo personal de la Planta Verificadora.
Se detectó entonces que el número de motor no se correspondía con el de la documentación y, en el cotejo al sistema DNRPA, se advierte que el motor pertenecía a un auto que había sido robado el 25 de marzo de éste año en jurisdicción de Mar del Plata.
Previa intervención de la fiscalía en Río Colorado, y a pedido de la Justicia de General Pueyrredón, se dispuso el secuestro del rodado y la imputación al conductor del vehículo en una nueva causa judicial por el delito de “Encubrimiento”.
Fuente Unidad Regional IV
A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.
Los estudiantes del CET29 y el CET13 elaboraron embutidos, como parte de un proyecto cuyo objetivo central es el Intercambio de Saberes, y que inició hace un par de semanas.
Desde el Consejo Escolar se continúa brindando capacitación en materia de RCP y Maniobra de Heimlich, esta vez en la Escuela de Adultos 16 sede Choele Choel y Luis Beltran.
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
La Dirección de Estadística y Censos comunica que entre el jueves y sábado se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Luis Beltrán y Lamarque. La misma es coordinada junto con el INDEC, se realiza en todo el país, y busca obtener información socioeconómica de la población.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de éste lunes – minutos después de las 10,30 horas - forzó la interrupción de la circulación sobre el puente carretero de ruta 250 que une la ciudad de Choele Choel con los pueblos del interior de la isla del mismo nombre.
Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.
