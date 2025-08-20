Secuestran vehículo con irregularidades

La Policía de Río Negro secuestró un vehículo que circulaba por rutas de la región impulsado por un motor denunciado por “robo” en un juzgado del departamento de General Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires.



Además, el conductor portaba documentación del vehículo que presentaba anomalías, por lo que la misma también fue retenida.



El hecho se dio en la tarde del lunes, minutos después de las 18,30 horas, cuando en el control de tránsito de Río Colorado interceptaron la marcha de una Ford Eco Sport que circulaba desde La Adela a Río Colorado.



El conductor – de 28 años y con domicilio en La Adela – exhibió la documentación del rodado pero, a simple vista, el policía de consigna detectó anomalías en las medidas de seguridad de la Cédula de Identificación del rodado.



Un cotejo posterior mediante el uso de luz ultravioleta reafirmaría la sospecha, dando como resultado que se trataba de documentación apócrifa.



La fiscalía Federal dispuso entonces el secuestro del documento falsificado y de las chapas patentes del vehículo, más el inicio de actuaciones en una causa - con imputación al conductor del rodado - por falsificación y/o uso de documentación falsificada o adulterada.



En tanto, la actuación policial continuó con una revisión y cotejo de chasis y motor al rodado, la que tuvo a su cargo personal de la Planta Verificadora.



Se detectó entonces que el número de motor no se correspondía con el de la documentación y, en el cotejo al sistema DNRPA, se advierte que el motor pertenecía a un auto que había sido robado el 25 de marzo de éste año en jurisdicción de Mar del Plata.



Previa intervención de la fiscalía en Río Colorado, y a pedido de la Justicia de General Pueyrredón, se dispuso el secuestro del rodado y la imputación al conductor del vehículo en una nueva causa judicial por el delito de “Encubrimiento”.

Fuente Unidad Regional IV