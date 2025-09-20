Interrupción del bombeo de agua potable

Se interrumpió el bombeo de agua potable, lo que afecta el servicio en la localidad de Choele Choel.



Ante esta situación se solicita a todos los vecinos que cuiden el agua de sus tanques.



Para tal fin manifiestan que el recurso debe ser usado solo para lo esencial hasta que se pueda restablecer el servicio.



Cabe señalar que el servicio se reestablecerá una vez que los niveles de turbiedad del río Negro permitan la potabilización.