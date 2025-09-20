Interrupción del bombeo de agua potable

Este sábado 20 de septiembre Aguas Rionegrinas informa que la turbiedad del río Negro superó valores que impiden potabilizar el agua.

Regionales - Choele Choel20/09/2025
IMG-20250920-WA0022

Se interrumpió el bombeo de agua potable, lo que afecta el servicio en la localidad de Choele Choel. 


Ante esta situación se solicita a todos los vecinos que cuiden el agua de sus tanques.


Para tal fin manifiestan que el recurso debe ser usado solo para lo esencial hasta que se pueda restablecer el servicio.


Cabe señalar que el servicio se reestablecerá una vez que los niveles de turbiedad del río Negro permitan la potabilización. 

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20250918-WA0001

Se viene la noche mexicana a Lamarque

Regionales - Lamarque18/09/2025

La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la  “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.

IMG-20250919-WA0010

"Malena, la ultima pared" por Canal 10

Regionales19/09/2025

El documental producido por estudiantes del la ESRN 55 y de la Escuela Primaria Nº 353, será puesto en la pantalla de Canal 10, para que pueda ser apreciado por todos los rionegrinos.