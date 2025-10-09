Capacitación en calibración de pulverizadoras

INTA Valle Medio y la Cámara de productores agrícolas del departamento Avellaneda invitan a una capacitación en calibración de pulverizadoras con el objetivo de optimizar el uso de los equipos pulverizadores, procurando la seguridad del operario, y de mejorar el control de plagas y enfermedades en cultivos y monte frutal.

09/10/2025
La jornada se desarrollará el miércoles 15 de octubre, de 9 a 12.30 horas , en la Chacra de Francisco Oller (entrada por Ermita de San Cayetano. Rincón de Cruz, Luis Beltrán).


La jornada  es abierta y gratuita y no requiere inscripción previa.


Estará a cargo del Ing. Agr. Alejo Gutiérrez Franco, de INTA Alto Valle, que brindará tanto los conocimientos teóricos como la experiencia práctica para realizar la calibración de los equipos pulverizadores.


Cabe destacar que la calibración anual de estos equipos es fundamental para asegurar que, al momento de la aplicación, el volumen de caldo se distribuya de manera adecuada y homogénea, contribuyendo a un mejor rendimiento y salud de los cultivos.

