El CEAER fue sede del debate sobre el futuro energético y laboral de Río Negro

La charla realizada en la institución, reunió a referentes de la Secretaría de Energía provincial y de la empresa VMOS, quienes expusieron avances, planificación y perspectivas vinculadas a obras energéticas que se proyectan para distintos puntos de la provincia. Durante el encuentro se brindó información sobre el estado de ejecución de las obras, las empresas contratistas involucradas y el marco legal impulsado por el Gobierno de Río Negro para acompañar estas inversiones. Además, se abrió un espacio de intercambio y consultas con estudiantes, docentes y actores de la comunidad.

Más allá de los aspectos técnicos, el encuentro puso acento en uno de los grandes desafíos que atraviesa hoy la provincia: cómo preparar capital humano local para una transformación productiva que ya comenzó a tomar forma.

La directora del CEAER, Valeria Zoratti, destacó que este tipo de instancias permiten comenzar a identificar cuáles serán los perfiles laborales demandados en los próximos años, especialmente en torno a la operación de ductos, mantenimiento, logística, servicios e infraestructura vinculada al sector energético.

En ese sentido, remarcó que la educación técnica y superior tiene un rol central para anticiparse a esos cambios y generar oportunidades reales para los jóvenes de Río Negro. La preocupación, explicó, pasa por evitar que los puestos especializados que demandará esta nueva etapa productiva terminen siendo cubiertos por mano de obra externa debido a la falta de formación específica en el territorio.

Desde Valle Medio, la discusión adquiere valor estratégico, dado que la region aparece cada vez más conectada a corredores logísticos y procesos productivos que podrían modificar su dinámica económica en los próximos años. Frente a ese escenario, instituciones como el CEAER buscan fortalecer su vínculo con el entramado productivo para adaptar propuestas formativas acordes a las necesidades emergentes.

“Es fundamental que nuestros jóvenes puedan profesionalizarse a tiempo y no queden afuera de la transformación que se viene”, sostuvo Zoratti, quien además reafirmó la histórica misión de la institución de acompañar el desarrollo regional.

A 35 años de su creación, el CEAER continúa consolidándose como un ámbito donde no solo se forman profesionales, sino también se debaten los temas que definirán el futuro de la región. En una provincia atravesada por nuevas inversiones energéticas y cambios estructurales en su economía, el desafío ya no parece ser únicamente atraer proyectos, sino garantizar que Río Negro tenga las capacidades humanas y técnicas para protagonizar ese crecimiento.