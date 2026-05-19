Día Mundial de la Donación de Leche Humana

La iniciativa fue propuesta durante el I Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, en 2010, con el objetivo de promover esta práctica altruista, difundir los beneficios de la leche materna y contribuir a salvar vidas de recién nacidos que no pueden ser alimentados por sus madres.

En Río Negro, el Banco de Leche Humana Provincial, ubicado en General Roca y dependiente del Ministerio de Salud, cumple un rol fundamental en esta tarea. Es un centro especializado en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, donde se recolecta, analiza, pasteuriza, almacena y distribuye la leche humana donada de manera voluntaria.

Desde su creación y con la incorporación de centros recolectores, se consolidó una Red Provincial de Leche Humana que ya cuenta con diez Centros Recolectores distribuidos en distintas localidades como General Roca, Villa Regina, Allen, Cipolletti, Choele Choel, Lamarque y Chichinales, entre otras. Estos centros son los encargados de recibir cada frasco donado y trasladarlo al Banco para su tratamiento seguro y distribución a los hospitales de la provincia.

La leche humana pasteurizada está destinada a bebés que la necesitan de manera urgente y vital, como:

-Recién nacidos prematuros de muy bajo peso (menos de 1500 gramos) o con menos de 32 semanas de gestación.

-Lactantes y niños con enfermedades o deficiencias inmunológicas.

-Bebés en recuperación de cirugías intestinales o por cardiopatías congénitas.

-Recién nacidos de menos de 2500 gramos que estén internados o enfermos, incluso si son de término.

¿Quiénes pueden ser donantes?

Toda madre sana que esté amamantando o extrayéndose leche para su bebé, y que cuente con excedente, puede donar. La donación puede comenzar en cualquier momento de la lactancia. Antes de donar, se realiza una entrevista para evaluar el estado de salud de la persona interesada.

Si estás interesada en donar o querés más información, podés contactarte con el Banco de Leche Humana, al teléfono 2984686373, para ubicar el centro recolector más cercano a tu domicilio y sumarte a esta red de amor y vida.