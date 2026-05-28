Capacitación de operaciones en servicio y atención al cliente en Coronel Belisle

Regionales - Coronel Belisle28/05/2026
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La jornada será el 5 de junio a las 17 horas en el Centro Cultural municipal en calle Pablo Belisle n°450
Quienes quieran entrar o crecer en el rubro comercial, esta formación les da herramientas concretas: manejo de clientes, normas de seguridad e higiene y claves para destacar en espacios de venta.
Para trabajar en comercios, estaciones de servicio y más.
Cupos abiertos para toda la comunidad.
Inscribirse en el siguiente link https://forms.gle/A8rQXi7xj9EzTAxk6
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Regionales - Coronel Belisle20/04/2026
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