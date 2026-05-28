Capacitación de operaciones en servicio y atención al cliente en Coronel Belisle

Este martes 26 de mayo de 10 a 14 horas en la Municipalidad estarán representanes del IPPV inscribiendo al plan de viviendas para personas con discapacidad "Construir Inclusion "
Capacitación de operaciones en servicio y atención al cliente en Coronel BelisleRegionales - Coronel Belisle28/05/2026
La jornada será el 5 de junio a las 17 horas en el Centro Cultural municipal en calle Pablo Belisle n°450
Quienes quieran entrar o crecer en el rubro comercial, esta formación les da herramientas concretas: manejo de clientes, normas de seguridad e higiene y claves para destacar en espacios de venta.
Para trabajar en comercios, estaciones de servicio y más.
Cupos abiertos para toda la comunidad.
Inscribirse en el siguiente link https://forms.gle/
A8rQXi7xj9EzTAxk6
Te puede interesar
Coronel Belisle fortalece sistema de agua potable con nuevas perforacionesRegionales - Coronel Belisle18/05/2026
Aguas Rionegrinas finalizó con éxito en Coronel Belisle la ejecución de dos nuevas perforaciones que permitirán ampliar y fortalecer el sistema de agua potable de la localidad, mejorando la capacidad de abastecimiento para las familias y acompañando el crecimiento de la demanda.
En Coronel Belisle se realizará la charla "Mas oportunidades laborales, decisiones que también cuidan tu salud."
Se desarrolló la apertura de ofertas de la licitación para la obra de refacciones generales y reconstrucción de batería de sanitarios en la Escuela Secundaria 52 de Coronel Belisle.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Valle Medio, participó el viernes de una nueva reunión paritaria en la Municipalidad de Coronel Belisle, donde se alcanzó un acuerdo favorable para los trabajadores municipales en el marco de la discusión salarial correspondiente al mes de abril.
Belisle avanza con obras para mejorar servicios y la calidad de vida de la comunidad, con la ejecución de un desagüe pluvial que optimiza el escurrimiento en días de lluvia y el proyecto de mejoras en el complejo Sportivo Belisle, un espacio central para la vida social, deportiva y cultural del pueblo.
El rally del Valle Medio tendrá su segunda fecha en la zona de Coronel Belisle, los días 24, 25 y 26 de Abril.
Compañía Mega informa que, como parte de su Plan Anual de Entrenamiento en Seguridad Operacional, el próximo martes 21 de abril de 2026, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas aproximadamente, llevará a cabo un ejercicio de respuesta a la emergencia en sus instalaciones de Planta de Rebombeo - PS2, ubicada a 20 km de la localidad de Coronel Beslisle, Río Negro.
Lo más visto
Reconocimiento para estudiantes del CEAER en el encuentro ENBHIGARegionales - Choele Choel27/05/2026
Estudiantes de la Tecnicatura en Gastronomía del CEAER tuvieron una destacada participación durante el encuentro ENBHIGA, desarrollado en dos jornadas en San Antonio Oeste y Choele Choel, donde recibieron una mención especial en reconocimiento al nivel técnico, creativo y profesional demostrado en cada una de las actividades.
La música conecta e invita a compartir momentos únicos, por ello en Lamarque invitan a cantar en el coro.
En el marco del Torneo Sudamericano de Promesas Olímpicas, el único representante de la provincia de Río Negro fue Emanuel Moya, quien tuvo una destacada actuación.