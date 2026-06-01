Gran peña folclórica en beneficio de Taekwondo



En el marco de las actividades que llevan adelante para juntar los fondos necesarios para llegar hasta Buenos Aires y ser parte de la competencia, se está organizando una peña folclórica que tendrá lugar el sábado 6 de junio.





La peña con músca, baile y comida típicas tendrá lugar en bomberos voluntarios desde las 20 horas. Para quienes adquieran entradas anticipadas las mismas tendrán un valor de 3 mil pesos y las entradas en puerta tendrán un costo de cinco mil pesos.





Lo recaudado será utilizado para el viaje de 20 competidores de taekwondo del valle medio a la competencia en Buenos Aires en el mes de julio, cabe recordar que el valle medio viene de obtener destacados logros en Comodoro Rivadavía donde cosecho 26 medallas.