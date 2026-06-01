La Chacra Experimental de Luis Beltrán se prepara para recibir una propuesta novedosa y diferente. Del 11 al 14 de junio, de 09 a 17 horas, se desarrollará “Tallando Nuestra Identidad”, un evento que reunirá a escultores invitados de distintos puntos de Río Negro.
Gran peña folclórica en beneficio de Taekwondo
Regionales - Luis Beltrán01/06/2026
Luego del rotundo éxito del taekwondo regional en la competencia de Comodoro Rivadavía, ahora recaudan fondos para poder participar en una competencia internacional en Buenos Aires
En el marco de las actividades que llevan adelante para juntar los fondos necesarios para llegar hasta Buenos Aires y ser parte de la competencia, se está organizando una peña folclórica que tendrá lugar el sábado 6 de junio.
La peña con músca, baile y comida típicas tendrá lugar en bomberos voluntarios desde las 20 horas. Para quienes adquieran entradas anticipadas las mismas tendrán un valor de 3 mil pesos y las entradas en puerta tendrán un costo de cinco mil pesos.
Lo recaudado será utilizado para el viaje de 20 competidores de taekwondo del valle medio a la competencia en Buenos Aires en el mes de julio, cabe recordar que el valle medio viene de obtener destacados logros en Comodoro Rivadavía donde cosecho 26 medallas.
Te puede interesar
Continúa la convocatoria a familias de todo el país para adoptar a una niña de 11 añosRegionales - Luis Beltrán03/06/2026
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca nuevamente a familias que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.
Ni Una Menos: la Mesa Interinstitucional de Género invita a reflexionar sobre debates que parecían saldadosRegionales - Luis Beltrán03/06/2026
En el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, la Mesa Interinstitucional de Género de Luis Beltrán realizará un programa radial especial destinado a promover la reflexión y el análisis sobre problemáticas que continúan atravesando a la sociedad.
UnTER Valle Medio sigue sumando propuestas en la región. En esta oportunidad con un taller de alimentación saludable.
Se llevó a cabo la última clase de la primera etapa del curso de sonidista, organizada por la Municipalidad de Luis Beltrán a través del Área de Capacitación.
Decomisaron 210 kilos de carne vacuna transportada de manera irregular en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán02/06/2026
Personal de la Brigada Rural de Choele Choel, junto a efectivos del Destacamento 133° de Rincón de Cruz, realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Provincial Nº 7.
Luis Beltrán celebró el Día de los Jardines con una jornada de juegos, música y diversiónRegionales - Luis Beltrán02/06/2026
En el marco de los festejos por el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, la Municipalidad de Luis Beltrán, en conjunto con el Consejo Escolar, organizó una jornada recreativa destinada a las primeras infancias de la localidad.
La Comisaría de la Familia acompañó una jornada destinada a las infanciasRegionales - Luis Beltrán02/06/2026
La Comisaría de la Familia de Luis Beltrán participó de una jornada recreativa organizada por la Municipalidad de Luis Beltrán y el Consejo Escolar Valle Medio 1, con motivo de la celebración del "Día de los Jardines" .
Lo más visto
Con una excelente convocatoria y más de 100 pescadores y pescadoras participando durante toda la jornada, cerro el mes aniversario con una verdadera fiesta en el Camping Municipal de Lamarque.
UnTER Valle Medio sigue sumando propuestas en la región. En esta oportunidad con un taller de alimentación saludable.
Francisco "El Carnicero" Quinteros de la localidad de Darwin realizó su primera pelea amateur, logrando una gran victoria por decisión unánime.