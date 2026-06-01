Gran peña folclórica en beneficio de Taekwondo

Luego del rotundo éxito del taekwondo regional en la competencia de Comodoro Rivadavía, ahora recaudan fondos para poder participar en una competencia internacional en Buenos Aires
Regionales - Luis Beltrán01/06/2026
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En el marco de las actividades que llevan adelante para juntar los fondos necesarios para llegar hasta Buenos Aires y ser parte de la competencia, se está organizando una peña folclórica que tendrá lugar el sábado 6 de junio.
 

La peña con músca, baile y comida típicas tendrá lugar en bomberos voluntarios desde las 20 horas. Para quienes adquieran entradas anticipadas las mismas tendrán un valor de 3 mil pesos y las entradas en puerta tendrán un costo de cinco mil pesos.  
 

Lo recaudado será utilizado para el viaje de 20 competidores de taekwondo del valle medio a la competencia en Buenos Aires en el mes de julio, cabe recordar que el valle medio viene de obtener destacados logros en Comodoro Rivadavía donde cosecho 26 medallas.  

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