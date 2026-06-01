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El camino de Mum
Regionales - Luis Beltrán01/06/2026
En el marco del 17 Circuito de Teatro para Infancias, llega a Luis Beltrán, desde Bariloche, la compañía Brújula teatro a cuerda con su obra: El camino de Mum.
Esta es la segunda obra que se presenta en el teatro El Galpón en el circuito de teatro del presente año.
La joven Mum vive con su abuela Alula, juntas cuidan un hermoso invernadero con plantas curativas. Un día la abuela le encomienda a su nieta la misión más importante de todas: encontrar una flor única y especial. MuM emprenderá un viaje de crecimiento y aceptación del ciclo de la vida. ¿Qué desafíos tendrá que atravesar y quien la ayudará en su aventura?
La función se realizará el domingo 7 a las 16 horas con entrada a la gorra, en el teatro El Galpón de Luis Beltrán.
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