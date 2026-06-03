Despiste seguido de vuelco en cercanías de Belisle

Se trató de un despiste seguido de vuelco protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, la que era conducida por un hombre de 49 años de edad domiciliado en la localidad de San Antonio Oeste.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor viajaba desde la ciudad de Neuquén con destino a su localidad de origen cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado.

Como consecuencia, el vehículo se desplazó hacia la sub banquina del carril contrario y posteriormente volcó, quedando finalmente apoyado sobre sus cuatro ruedas.

El único ocupante del vehículo logró salir por sus propios medios y fue asistido en el lugar por personal de salud de Coronel Belisle, quienes dispusieron su traslado al centro asistencial para la realización de estudios y exámenes de mayor complejidad.

Fuente Unidad Regional IV