Entrega de certificados del taller de cerámica en Colonia Josefa

Se realizó en la Residencia de Mujeres Colonia Josefa la entrega de certificados por la finalización del Taller de Cerámica, una propuesta desarrollada de manera conjunta con la Universidad Nacional de Río Negro y la Secretaría de Minería. 
Regionales05/06/2026
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Durante este proceso, las participantes incorporaron conocimientos y técnicas vinculadas al trabajo cerámico, transitando una experiencia que promovió la creatividad, la expresión personal y el fortalecimiento de habilidades para su desarrollo. 

 

La actividad contó con la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Secretaría de Minería, autoridades municipales y del delegado de Salud Mental de Valle Medio. 

 

Esta iniciativa refleja el valor del trabajo articulado entre organismos e instituciones para generar oportunidades de aprendizaje, inclusión y crecimiento, fortaleciendo proyectos de vida y construyendo nuevos horizontes. 

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