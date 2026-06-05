Imputación por abigeato agravado

Según la acusación fiscal, “entre las 18:30 del 31 de mayo y las 10 de la mañana del día siguiente, el imputado aprovechó que era de noche para ingresar a una chacra y sustrajo 7 animales bovinos, raza Hereford colorada, algunos con careta blanca y todas cercanas a la parición”.

“Los animales fueron arreados a pie por el hombre hacia su chacra que queda a 6 kilómetros de la del denunciante. Luego, el imputado utilizó una camioneta Chevrolet y un carro para trasladar cuatro de esas vacas, siendo interceptado por personal de la Brigada Rural que se encontraba interviniendo por solicitud de la fiscalía”, explicó la fiscal jefe interviniente.

“El hombre nunca se detuvo y es más, pese a haber sido advertido por la policía que no lo hiciera, soltó esos animales en su propiedad, amenazó a quienes estaban realizando su tarea para frenar el delito, también les exhibió un cuchillo y les dijo que los iba a matar”, describió la fiscalía.

Entre el sustento probatorio enunciado por el equipo fiscal en la audiencia realizada por Zoom se encuentra: la denuncia penal radicada por el damnificado, la intervención a cargo de la Brigada Rural, donde se documentaron tareas que permitieron seguir huellas de animales, rastros de vehículo y motovehículo hasta un establecimiento rural ubicado a varios kilómetros del lugar de origen.

Se mencionó la declaración testimonial de un vecino, la intervención del Gabinete de Criminalística, con relevamiento fotográfico y constatación de rastros compatibles con el desplazamiento de animales y personas, la concreción de un allanamiento con resultados positivos, donde se secuestraron dispositivos telefónicos, muestras biológicas, y otros elementos de interés para la investigación. Además de que se encontraron y fueron reconocidos por el denunciante varios de los vacunos recuperados.

La calificación legal por la cual el Ministerio Público Fiscal solicitó que se tengan por formulados los cargos es la de “abigeato doblemente agravado por la cantidad de animales - más de cinco cabezas de ganado mayor - y por haber utilizado un medio motorizado para su transporte, como así también por haber participado en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado, resistencia a la autoridad y amenazas en concuro real”.

Luego, la fiscalía solicitó dos meses de prisión preventiva teniendo presente el posible entorpecimiento a la investigación ya que “no se encontraron la totalidad de los animales denunciados, ni sus partes si fueron faenados. Estando en libertad podría esconderlos como también comunicarse con su consorte de causa que está siendo buscado”, explicó la representante fiscal.

La defensa penal pública que asistió al imputado en la audiencia se opuso al pedido de la preventiva, y la jueza de Garantías resolvió tener por imputados los cargos tal como lo hizo la fiscalía. Respecto de la medida cautelar el hombre debe realizar presentaciones personales en Comisaría.

Ministerio Público Fiscal