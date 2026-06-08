El rally vuelve a Chimpay

El pasado jueves se llevó a cabo la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente esta nueva etapa de la competencia. Del encuentro participaron el Intendente Municipal, Gustavo Sepúlveda, organizadores del evento, autoridades locales y el piloto Chimpayense Yamil Yunes, quienes brindaron detalles sobre una de las competencias más esperadas de la región.

Durante el fin de semana, nuestra localidad recibirá a pilotos, equipos, familiares y aficionados que llegarán desde distintos puntos para disfrutar de un espectáculo deportivo que genera movimiento, encuentro y promoción para Chimpay.

Está invitada toda la comunidad a acompañar con responsabilidad esta nueva edición del Rally Regional y a disfrutar de un evento que vuelve a posicionar a la localidad como sede de importantes actividades deportivas.