El rally vuelve a Chimpay

Chimpay se prepara para vivir nuevamente una gran fiesta del deporte motor con la llegada de la tercera fecha del Rally Regional, que se disputará los días 12, 13 y 14 de junio en la localidad.
Regionales - Chimpay08/06/2026
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El pasado jueves se llevó a cabo la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente esta nueva etapa de la competencia. Del encuentro participaron el Intendente Municipal, Gustavo Sepúlveda, organizadores del evento, autoridades locales y el piloto Chimpayense Yamil Yunes, quienes brindaron detalles sobre una de las competencias más esperadas de la región.

Durante el fin de semana, nuestra localidad recibirá a pilotos, equipos, familiares y aficionados que llegarán desde distintos puntos para disfrutar de un espectáculo deportivo que genera movimiento, encuentro y promoción para Chimpay.

Está invitada toda la comunidad a acompañar con responsabilidad esta nueva edición del Rally Regional y a disfrutar de un evento que vuelve a posicionar a la localidad como sede de importantes actividades deportivas.

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Chimpay celebró su aniversario con obras, viviendas y más servicios

Regionales - Chimpay12/05/2026
Chimpay celebró el 121° aniversario de la localidad, con la inauguración del nuevo Paseo del Peregrino, la firma para llevar servicios a 156 lotes y avances para construir 13 nuevas viviendas. Una agenda que ratifica el rumbo conjunto y garantiza la continuidad de la obra pública que genera empleo, desarrollo y movimiento económico en la región.
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