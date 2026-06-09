Estudiantes del CEAER acercan su formación a la industria regional

Estudiantes de primero y segundo año de la Tecnicatura Superior en Internet de las Cosas (IoT) del CEAER participaron de visitas técnicas a las empresas Pazima S.A. y Jugos S.A., en Villa Regina, con el objetivo de conocer en terreno procesos productivos que incorporan automatización, monitoreo y control inteligente. 
Regionales09/06/2026
IMG-20260608-WA0073

La actividad permitió observar cómo se aplican tecnologías vinculadas a la Industria 4.0 en entornos reales, fortaleciendo la formación de futuros técnicos y acercándolos a las demandas actuales del sector productivo. 

Desde el CEAER destacaron el valor de generar estos espacios de vinculación entre la educación y el trabajo, brindando a los estudiantes la posibilidad de conocer experiencias concretas de innovación tecnológica y visualizar oportunidades de desarrollo profesional en la región. 

En este sentido, el coordinador de la carrera, Carlos Monsalve, destacó que “la formación en Industria 4.0 no solo amplía las oportunidades laborales de los estudiantes, sino que también contribuye a que las empresas locales puedan incorporar innovación sin depender exclusivamente de asistencia externa”. 

Por su parte, la directora del CEAER, Valeria Zoratti, señaló que “nuestro objetivo es lograr que el Valle Medio y la región cuenten con talento técnico propio, preparado para acompañar procesos de modernización y competitividad”. 

Estas instancias reafirman el compromiso institucional de formar recurso humano calificado, capaz de acompañar los procesos de modernización y crecimiento de las empresas regionales, fortaleciendo el desarrollo tecnológico del territorio. 

Te puede interesar
20260607_113108

Choele en el mundialito de ciudades de Soñe que volaba

Regionales07/06/2026
Choele Choel tendrá este lunes su primer encuentro en el mundialito de ciudades de Olga, que lleva adelante el programa Soñe que volaba y donde la votación depende del chat, razón por la que es importante que este lunes todos estén apoyando a la ciudad cabecera del Valle Medio
IMG-20260604-WA0197

Imputación por abigeato agravado

Regionales05/06/2026
La fiscalía de Choele Choel solicitó que un hombre quede imputado por un hecho grave de abigeato ocurrido entre el domingo y el lunes pasado, en la localidad de Lamarque, tras haber sustraído siete vacas preñadas.
FB_IMG_1780537379681

Capacitaciones del CEAER en el Valle Medio

Regionales04/06/2026
El Instituto Técnico Terciario continúa fortaleciendo su vínculo con las comunidades de Valle Medio a través de propuestas de formación pensadas para brindar más oportunidades de crecimiento personal y laboral.
20260531_225117

Ni orgánico, ni inorgánico, basura humana

Regionales01/06/2026
La generación de microbasurales en distintos puntos, tanto en cercanía de los cascos urbanos como en sectores rurales, se repite en distintas localidades a raíz de la desaprensión de la gente que arroja su basura en diferentes espacios de uso común.  
Lo más visto