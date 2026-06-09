Estudiantes del CEAER acercan su formación a la industria regional

La actividad permitió observar cómo se aplican tecnologías vinculadas a la Industria 4.0 en entornos reales, fortaleciendo la formación de futuros técnicos y acercándolos a las demandas actuales del sector productivo.

Desde el CEAER destacaron el valor de generar estos espacios de vinculación entre la educación y el trabajo, brindando a los estudiantes la posibilidad de conocer experiencias concretas de innovación tecnológica y visualizar oportunidades de desarrollo profesional en la región.

En este sentido, el coordinador de la carrera, Carlos Monsalve, destacó que “la formación en Industria 4.0 no solo amplía las oportunidades laborales de los estudiantes, sino que también contribuye a que las empresas locales puedan incorporar innovación sin depender exclusivamente de asistencia externa”.

Por su parte, la directora del CEAER, Valeria Zoratti, señaló que “nuestro objetivo es lograr que el Valle Medio y la región cuenten con talento técnico propio, preparado para acompañar procesos de modernización y competitividad”.

Estas instancias reafirman el compromiso institucional de formar recurso humano calificado, capaz de acompañar los procesos de modernización y crecimiento de las empresas regionales, fortaleciendo el desarrollo tecnológico del territorio.