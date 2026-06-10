El Club Juventud Unida de Chimpay suma nuevas obras para su crecimiento

Fundado oficialmente en 1953, el club representa una parte importante de la historia de la colonia, construida gracias al esfuerzo de vecinos y familias que apostaron al crecimiento del lugar a través del deporte.

"El club tiene muchos años. Fue fundado y construido a mano, con pulmón y sacrificio de la gente de acá, que eran muchos. Cada ladrillo fue hecho y producido por la gente que lo fundó, y así se fue avanzando", expresó el Presidente de la institución, Daniel Gonzales.

El dirigente destacó además la importancia que tuvo la obtención de la Personería Jurídica para el presente y el futuro del club: "Hace pocos años que la tiene la institución, desde 2011 en adelante está todo en regla, y eso nos permite muchas cosas. Primero, gestionar ante la Provincia o la Nación para recibir ayudas que nos permitan avanzar en lo que estamos haciendo, porque solos no se podría hacer. Subsidios, materiales y muchas herramientas que nos permiten gestionar y concretar proyectos", señaló.

Actualmente, el Club Juventud Unida cumple una función central en la comunidad: "es muy importante para la comunidad porque les da mucha contención a los chicos. Tenemos cuatro categorías de fútbol mayor participando, con más de 80 jugadores, además de toda la gente que utiliza la cancha cuando no está en actividad. La idea del club es contener a chicos y jóvenes", sostuvo Gonzales.

En paralelo, la institución continúa desarrollando mejoras en su infraestructura para brindar mayores comodidades a quienes participan de las distintas actividades. "Estamos construyendo baños para visitantes y locales, avanzando en la provisión de agua y en instalaciones dentro del salón. Todavía falta mucho, pero queremos que todos puedan ver el avance, y que tenemos todo en regla", explicó.

Finalmente, invitó a la comunidad a involucrarse y acompañar el crecimiento de la institución.