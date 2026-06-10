Cuatro vallemedienses en el torneo de la liga de menores de padel

Del 12 al 14 de junio Catamarca será sede del primer torneo de 2000 puntos de la liga de menores.  Hasta allí llegarán cuatro jóvenes del Valle Medio para participar en la categoría sub 14 
Regionales10/06/2026
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Serán 220 parejas las que estarán participando en esta fecha del calendario que ya llevó a los chicos del valle medio a otras provincias del país como Cordoba y Mendoa.   

 

Las jóvenes Andreina Veloz de 12 años y Gianella Parada de 14, de Darwin y Chimpay, respectivamente estarán compitiendo en esta liga que reúne a las futuras promesas.  

 

Además, Bastiano Cuenca y Emiliano Benedetti de Choele Choel también estarán en competencia en este torneo que es uno de los más importantes del calendario de menores, organizado por APA. 

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