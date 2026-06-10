Cuatro vallemedienses en el torneo de la liga de menores de padel

Promoción Día del PadreRegionales10/06/2026
Más de 160 comercios adheridos y más de 6.000 participantes disfrutando de los beneficios de la promoción de ventas de la cámara de comercio, industria y producción del Valle Medio.
Serán 220 parejas las que estarán participando en esta fecha del calendario que ya llevó a los chicos del valle medio a otras provincias del país como Cordoba y Mendoa.
Las jóvenes Andreina Veloz de 12 años y Gianella Parada de 14, de Darwin y Chimpay, respectivamente
Además, Bastiano Cuenca y Emiliano Benedetti de Choele Choel también estarán en competencia en este torneo que es uno de los más importantes del calendario de menores, organizado por APA.