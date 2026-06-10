Promoción Día del Padre

Más de 160 comercios adheridos y más de 6.000 participantes disfrutando de los beneficios de la promoción de ventas de la cámara de comercio, industria y producción del Valle Medio.  
Regionales10/06/2026
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La campaña de ventas por el Día del Padre Mundialista 2026 viene creciendo con gran entusiasmo en la comunidad. Más de 160 comercios locales ya se han sumado a la iniciativa, y se cuenta con la participación de más de 6.000 clientes que apoyan y disfrutan de esta propuesta. 

 

El éxito de esta promoción refleja el compromiso de comerciantes y vecinos con el compre local, fortaleciendo la economía regional y generando un impacto positivo en cada rincón de nuestro Valle Medio. 

 

Todas las familias están invitadas a participar, para seguir celebrando juntos el Día del Padre con beneficios, premios y el orgullo de apoyar a los emprendedores y comerciantes locales. 

 

Por ello les compartimos el QR para que todos puedan participar.  

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