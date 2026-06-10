Promoción Día del Padre

La campaña de ventas por el Día del Padre Mundialista 2026 viene creciendo con gran entusiasmo en la comunidad. Más de 160 comercios locales ya se han sumado a la iniciativa, y se cuenta con la participación de más de 6.000 clientes que apoyan y disfrutan de esta propuesta.

El éxito de esta promoción refleja el compromiso de comerciantes y vecinos con el compre local, fortaleciendo la economía regional y generando un impacto positivo en cada rincón de nuestro Valle Medio.

Todas las familias están invitadas a participar, para seguir celebrando juntos el Día del Padre con beneficios, premios y el orgullo de apoyar a los emprendedores y comerciantes locales.

Por ello les compartimos el QR para que todos puedan participar.