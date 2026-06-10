Del 12 al 14 de junio Catamarca será sede del primer torneo de 2000 puntos de la liga de menores. Hasta allí llegarán cuatro jóvenes del Valle Medio para participar en la categoría sub 14
Promoción Día del Padre
Regionales10/06/2026
Más de 160 comercios adheridos y más de 6.000 participantes disfrutando de los beneficios de la promoción de ventas de la cámara de comercio, industria y producción del Valle Medio.
La campaña de ventas por el Día del Padre Mundialista 2026 viene creciendo con gran entusiasmo en la comunidad. Más de 160 comercios locales ya se han sumado a la iniciativa, y se cuenta con la participación de más de 6.000 clientes que apoyan y disfrutan de esta propuesta.
El éxito de esta promoción refleja el compromiso de comerciantes y vecinos con el compre local, fortaleciendo la economía regional y generando un impacto positivo en cada rincón de nuestro Valle Medio.
Todas las familias están invitadas a participar, para seguir celebrando juntos el Día del Padre con beneficios, premios y el orgullo de apoyar a los emprendedores y comerciantes locales.
Por ello les compartimos el QR para que todos puedan participar.
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