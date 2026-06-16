Centros de salud de Choele y Darwin atienden a más de 100 vecinos por día

La jefa del Departamento de Atención Primaria de la Salud (DAPA), Marianela Fiant, y la licenciada en Enfermería, Marcela Pichicura, detallaron el funcionamiento de los cinco centros de la región, la distribución de sus servicios y las estrategias implementadas ante el incremento de la demanda estacional por enfermedades respiratorias.

Fiant explicó la importancia operativa de este esquema: “El primer nivel de atención es la primera puerta de entrada donde deberían resolverse el 80% de las demandas. El seguimiento del proceso de salud - enfermedad de todos los usuarios debe hacerse desde aquí, articulando de manera recíproca con el hospital como segundo nivel en caso de requerir una derivación”.

Actualmente, el Hospital de Choele Choel coordina cinco centros de salud distribuidos estratégicamente para asegurar la cobertura local: Barrio Las Bardas, Villa Unión, Maldonado (Choele Choel), Paso Piedra (Zona rural) y Darwin, está última, localidad vecina en la que el Gobierno Provincial avanza en la construcción de un nuevo hospital.

Respecto a la modalidad de atención, Fiant remarcó que los centros ubicados en Choele Choel atienden de 7 a 14 horas con una modalidad prioritariamente programada. "Insistimos en respetar el turno que se saca por WhatsApp, aunque también contemplamos la modalidad presencial para asegurar la accesibilidad de los adultos mayores que no manejan herramientas digitales", precisó.

Por su parte, el CAPS de Darwin cuenta con una dinámica diferenciada: al tratarse del único efector de salud de esa localidad, funciona bajo un esquema operativo de 24 horas, los 7 días de la semana (24/7).

Marcela Pichicura puntualizó que la red de CAPS ofrece una amplia gama de disciplinas integrales que incluyen Medicina General, Pediatría, Obstetricia, Salud Mental, Nutrición y Servicio Social.

En cuanto a la distribución del servicio de Odontología, Pichicura aclaró que, por razones de distancia y accesibilidad geográfica, esta prestación se encuentra activa específicamente en los centros de Darwin y Paso Piedra.

Atendiendo a la época invernal y al consecuente incremento de las patologías respiratorias que afectan tanto a niños como a adultos, el equipo de salud implementó una reorganización del recurso humano.

Pichicura detalló que “desde hace un mes se generó un consultorio específico en el hospital orientado a Medicina General y Pediatría para absorber la demanda estival de estas afecciones. Al igual que en los CAPS, el funcionamiento de este espacio de refuerzo es bajo la modalidad de turnos programados, optimizando la respuesta sanitaria y evitando las aglomeraciones en las salas de espera”.