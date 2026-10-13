Policía secuestró vehículo con alerta del Anillo Digital

Una alerta de la lectura automática de patentes permitió detectar una Nissan Frontier que tenía un pedido de secuestro y circulaba hacia Neuquén. El procedimiento inició en Río Colorado y terminó con la intervención del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, que confirmó la medida a través de los sistemas oficiales. 
Regionales13/10/2026
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La alerta del Anillo Digital detectó el paso de una Nissan Frontier por Río Colorado. La novedad fue comunicada por personal del 911 RN Emergencias, lo que puso en marcha las actuaciones policiales para localizar el rodado. Con esa información, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel diagramó un operativo que, una hora después permitió interceptar el vehículo.
Los uniformados identificaron al conductor, un hombre de 29 años que viajaba desde Buenos Aires con destino a Neuquén. Las consultas a las bases de datos oficiales permitieron establecer que la camioneta registraba un pedido de secuestro de noviembre de 2025, de la Justicia de Córdoba.
A su vez, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) confirmó que la medida continuaba vigente. Ante esa situación, el personal policial dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del vehículo mientras se aguardaba información del juzgado solicitante para determinar si mantenía interés en el rodado.
La intervención permitió poner el vehículo a disposición de las actuaciones judiciales y avanzar con las verificaciones correspondientes. Este procedimiento refleja la importancia de la articulación entre las cámaras inteligentes, el sistema LPR del Anillo Digital, el 911 RN Emergencias y el personal desplegado en territorio.
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