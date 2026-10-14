Nuevo dispositivo en Valle Medio para abordar los consumos problemáticos

La apertura contó con el acompañamiento del Intendente de Choele Choel, Diego Ramello, y de la titular del Programa de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos (APASA), dependiente del Ministerio de Salud, Lic. Norma Mora. También participó el psicólogo Federico Schenkel, coordinador zonal de los Equipos de Salud Mental Comunitaria de Valle Medio, en el marco de la articulación entre el municipio, los equipos de salud mental y los programas provinciales de asistencia.

Ubicado en Choele Choel, el dispositivo permitirá ampliar la presencia territorial de APASA y acercar herramientas de prevención, orientación y asistencia a las comunidades de toda la región. La propuesta contempla un abordaje integral, con acompañamiento tanto a las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático como a sus familias y entornos cercanos.

La apertura de este espacio fortalece una política pública centrada en el cuidado, con respuestas accesibles y una presencia estatal que busca garantizar el acompañamiento en cada comunidad.

El Dispositivo Territorial Valle Medio funciona en el Centro de Integración Comunitaria (CIC), ubicado en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Villegas, en Choele Choel.

El horario de atención es de lunes a viernes a partir de las 9. Las consultas se podrán realizar al contacto: 2920709076.

Con este nuevo dispositivo, Río Negro amplía su red de atención y acerca respuestas concretas a quienes necesitan orientación, acompañamiento y asistencia frente a los consumos problemáticos.