La voz de los estudiantes de Pomona llega a un encuentro nacional en Buenos Aires

Se trata de Valentina Torres y Evangelina Possenti, quienes representan a Río Negro en el marco de la Red de Escuelas Secundarias, junto a la directora de la institución, Lucila Slaiman.

La actividad forma parte del Programa de Transformación de la Escuela Secundaria y es impulsada por la Secretaría de Educación de la Nación, en articulación con UNICEF y los ministerios de Educación de las distintas provincias.

El Consejo Consultivo constituye un ámbito de intercambio y participación donde las y los estudiantes pueden expresar sus inquietudes, compartir experiencias y acercar propuestas para contribuir al diseño de una escuela secundaria que contemple sus realidades, intereses y desafíos.

La presencia de las representantes de Pomona permite sumar la perspectiva de los jóvenes de Río Negro a este espacio nacional, reafirmando la importancia de escuchar a los estudiantes y reconocerlos como actores fundamentales en la construcción de una educación más participativa e inclusiva.