La voz de los estudiantes de Pomona llega a un encuentro nacional en Buenos Aires

Dos estudiantes de la ESRN Nº 139 de Pomona participan en Buenos Aires del encuentro nacional del Consejo Consultivo de Estudiantes, una iniciativa que busca incorporar las experiencias y propuestas de las juventudes en los procesos de transformación de la escuela secundaria.
Regionales - Pomona27/10/2026
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Se trata de Valentina Torres y Evangelina Possenti, quienes representan a Río Negro en el marco de la Red de Escuelas Secundarias, junto a la directora de la institución, Lucila Slaiman.

La actividad forma parte del Programa de Transformación de la Escuela Secundaria y es impulsada por la Secretaría de Educación de la Nación, en articulación con UNICEF y los ministerios de Educación de las distintas provincias.

El Consejo Consultivo constituye un ámbito de intercambio y participación donde las y los estudiantes pueden expresar sus inquietudes, compartir experiencias y acercar propuestas para contribuir al diseño de una escuela secundaria que contemple sus realidades, intereses y desafíos.

La presencia de las representantes de Pomona permite sumar la perspectiva de los jóvenes de Río Negro a este espacio nacional, reafirmando la importancia de escuchar a los estudiantes y reconocerlos como actores fundamentales en la construcción de una educación más participativa e inclusiva.

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