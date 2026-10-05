Este 30 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de Pomona que realizará los festejos por sus 93 años el sábado 3 de octubre.
Pomona celebró un nuevo aniversario
Regionales - Pomona05/10/2026
Pomona celebró sus 93 años junto al vicegobernador Pedro Pesatti, autoridades provinciales, intendentes, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y vecinos.
La jornada conmemorativa incluyó el acto central, en el que el intendente Miguel Ángel Jara repasó las principales acciones realizadas durante el último año y presentó los desafíos de la localidad.
Durante su balance, el intendente destaco inversiones como los 120 millones de pesos de fondos municipales destinados a obras en el gimnasio. Más de 93 millones de pesos para la compra de maquinaria y equipamiento. 6,9 millones de pesos para la extensión de la red de gas. 38,8 millones de pesos destinados a trabajos de poda y mantenimiento en zonas cercanas a las líneas eléctricas. 11,1 millones de pesos para la construcción del Monumento a Malvinas, inaugurado el 2 de abril pasado. 860.000 pesos en becas para acompañar a estudiantes.
Jara reconoció que el compromiso asumido dos años atrás en cuanto al acceso a la vivienda aún está pendiente, pero aseguró que el municipio ya adquirió materiales y que buscará avanzar en la construcción de nuevas unidades durante 2027.
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