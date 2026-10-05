Pomona celebró un nuevo aniversario

Pomona celebró sus 93 años junto al vicegobernador Pedro Pesatti, autoridades provinciales, intendentes, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y vecinos. 
Regionales - Pomona05/10/2026
FB_IMG_1791162729366
La jornada conmemorativa incluyó el acto central, en el que el intendente Miguel Ángel Jara repasó las principales acciones realizadas durante el último año y presentó los desafíos de la localidad.
Durante su balance, el intendente destaco inversiones como los 120 millones de pesos de fondos municipales destinados a obras en el gimnasio. Más de 93 millones de pesos para la compra de maquinaria y equipamiento. 6,9 millones de pesos para la extensión de la red de gas. 38,8 millones de pesos destinados a trabajos de poda y mantenimiento en zonas cercanas a las líneas eléctricas. 11,1 millones de pesos para la construcción del Monumento a Malvinas, inaugurado el 2 de abril pasado. 860.000 pesos en becas para acompañar a estudiantes.
Jara reconoció que el compromiso asumido dos años atrás en cuanto al acceso a la vivienda aún está pendiente, pero aseguró que el municipio ya adquirió materiales y que buscará avanzar en la construcción de nuevas unidades durante 2027.
Te puede interesar
IMG-20260927-WA0008

Vuelco en el camping de Pomona

Regionales - Pomona27/09/2026
Una mujer de 25 años, oriunda de San Carlos de Bariloche, resultó con lesiones leves tras protagonizar un vuelco con el automóvil que conducía en el sector de parrillas del balneario municipal de Pomona.
IMG-20260824-WA0015

Secuestran motocicleta con irregularidades en su identificación

Regionales - Pomona24/08/2026
Personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial (DESV) Pomona de la Policía de Río Negro, llevó adelante un procedimiento durante un operativo de control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 269, donde se detectó una motocicleta que presentaba irregularidades en sus elementos identificatorios.
Lo más visto
20261004_222047

El programa Cerca pasó por Choele

Regionales - Choele Choel05/10/2026
 Choel con más de 600 trámites gratuitos para vecinos del Valle Medio
La Escuela Primaria 280 "Arsenio García" del barrio Villa Unión de Choele Choel fue el escenario donde este sábado vecinos y vecinas de todo el Valle Medio realizaron 617 trámites y gestiones de manera gratuita, en el marco del programa Cerca.