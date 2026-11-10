La perra Mora descubrió marihuana en un control sobre la Ruta 250

Un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 250, a la altura de Pomona, permitió detectar cogollos de marihuana que eran transportados en un auto que viajaba desde Villa Regina hacia Las Grutas. El procedimiento se concretó mediante un operativo conjunto entre Seguridad Vial, Toxicomanía y la División de Planta Automotor, con la participación de Mora, una perra especializada en la detección de estupefacientes.
Regionales - Pomona10/11/2026
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El operativo se desarrolló este sábado, alrededor de las 15.20, en el kilómetro 258 de la ruta. Durante las tareas de identificación de personas y control de vehículos, los efectivos detuvieron la marcha de un Peugeot 308 en el que viajaban dos hombres de 27 y 26 años, ambos domiciliados en Regina.

Como parte del procedimiento, la Sección Canes realizó una inspección externa del vehículo junto a Mora. Durante el recorrido, la perra efectuó una marcación positiva que alertó sobre la posible presencia de sustancias estupefacientes en el interior del rodado.

Ante esa señal, el efectivo consultó al conductor si transportaba algún tipo de sustancia. El hombre respondió que sí y exhibió voluntariamente una bolsa que contenía varios cogollos de una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

A partir del hallazgo, se dio intervención al Fiscal Federal de turno, Facundo Lencinas, quien dispuso el secuestro de la sustancia y la correspondiente notificación al conductor. Posteriormente, personal de la Delegación de Toxicomanía se hizo presente en el lugar para completar las actuaciones.

El procedimiento derivó en la apertura de un legajo preliminar por infracción a la Ley Nacional 23.737, con intervención del Juzgado Federal de Roca.

El control formó parte de las tareas de prevención que se desarrollan sobre las rutas rionegrinas mediante el trabajo coordinado de distintas áreas policiales. La participación de personal especializado y de canes detectores constituye una herramienta para identificar posibles situaciones vinculadas con el transporte de estupefacientes y ponerlas a disposición de la Justicia.

Gobierno de Río Negro 

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