Record de inscriptos en el Rally de Pomona

La localidad de Pomona será el epicentro de la 5.ª fecha del campeonato. Con más de sesenta tripulaciones confirmadas, el "Gran Premio Ciudad de Pomona" promete tres jornadas a pura emoción, velocidad y rugir de motores.

​El automovilismo regional se viste de gala. Este fin de semana, la localidad de Pomona será el escenario principal de una fecha histórica para el Rally del Valle Medio, al alcanzar un récord absoluto de inscripciones con más de 60 autos confirmados que irán en busca de la gloria en la 5.ª fecha del certamen.

​El Gran Premio "Ciudad de Pomona", organizado por la asociación del Rally del Valle Medio y apoyado por el Municipio de Pomona, contará con el trabajo de RV2 Cronos en el cronometraje y una cobertura completa por radio, TV y streaming a cargo del equipo de Escape Libre.

​Cronograma oficial de la competencia

​La actividad oficial comenzará el viernes 23 y se extenderá hasta el domingo 25 de octubre, ofreciendo un cronograma cargado de adrenalina para los fanáticos del deporte motor:

​Viernes 23:

​14:00 a 17:00 hs: Verificación técnica y administrativa (frente al Consejo Deliberante).

​18:00 a 19:30 hs: Presentación oficial de los vehículos (frente al Palacio Municipal).

​20:00 hs: Largada simbólica, donde el público podrá ver de cerca a las máquinas y pilotos.



​Sábado 24:

​08:00 a 09:00 hs: Ingreso a Parque Cerrado.

​09:15 hs: Reunión obligatoria de pilotos.

​10:00 hs: Largada del Primer Prime.

​10:40 hs: Largada del Segundo Prime.

​Mediodía: Paso por el Parque de Asistencia.

​13:30 hs: Largada del Tercer Prime.

​14:10 hs: Largada del Cuarto Prime.

​Domingo 25:

​08:00 a 09:00 hs: Ingreso a Parque Cerrado.

​10:00 hs: Largada del Quinto Prime.

​10:30 hs: Largada del Sexto Prime.

​Mediodía: Paso por el Parque de Asistencia.

​13:00 hs: Largada del Séptimo Prime.

​13:30 hs: Largada del Octavo Prime.

​16:30 hs: Entrega de premios y ceremonia de podio en el Camping Municipal.

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