El acto oficial se realizó este miércoles y fue llevado adelante por el Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, quien reconoció la trayectoria y el compromiso de la gestión saliente. “Quiero expresar mi profundo reconocimiento al Dr. Sebastián Pérez por los años dedicados a cuidar la salud de Pomona con responsabilidad, vocación de servicio y un enorme compromiso territorial”, expresó.

Asimismo, al dirigirse a la flamante directora, el titular de la cartera sanitaria puso en valor los objetivos de trabajo para esta nueva etapa: "Le damos la bienvenida a Carolina Espíndola en este nuevo rol, con el desafío de conducir una gestión abierta, cercana a la comunidad y enfocado en fortalecer las prestaciones de nuestro primer nivel de atención. Confiamos en su capacidad para articular los equipos de trabajo y dar respuesta a las demandas diarias de las familias rionegrinas".

Thalasselis enfatizó además que esta puesta en funciones forma parte de los ejes estratégicos que impulsa la gestión del gobernador Alberto Weretilneck para transformar el sistema sanitario provincial: "Trabajamos día a día en una salud pública sólida, adaptada a los tiempos actuales. El plan trazado por nuestro Gobernador tiene como pilares la modernización de los procesos, el equipamiento constante y la incorporación permanente de recurso humano calificado para garantizar una atención equitativa y de calidad en cada rincón de Río Negro".

Con la formalización de la medida dispuesta por la cartera provincial, Espíndola asume la conducción del nosocomio con el compromiso de continuar optimizando el funcionamiento del establecimiento y afianzar la prevención y promoción de la salud en la región.