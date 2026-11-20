El primer procedimiento se desarrolló en un taller mecánico ubicado en la esquina de Belgrano y Agustín Maldonado. Durante una verificación, los policías inspeccionaron un block de motor Chevrolet que había sido dejado para reparación y advirtieron que presentaba una numeración regrabada.

A partir de ese hallazgo, los efectivos realizaron nuevas diligencias y verificaron un Chevrolet Astra en el domicilio de la persona que lo había llevado al taller. La consulta a la base de datos de la DNRPA no arrojó impedimentos sobre el vehículo, aunque la irregularidad detectada en la identificación del motor motivó el inicio de actuaciones por infracción al artículo 289 del Código Penal.

La segunda intervención se concretó en una propiedad ubicada a la altura del kilómetro 262 de la Ruta Nacional 250, donde se verificaban vehículos destinados al desarme, la venta y la reparación. En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría 71° junto con una comisión del Departamento Sustracción de Automotores de Viedma.

Durante la inspección, los efectivos detectaron una Fiat Fiorino con pedido de secuestro en una causa por hurto, requerida por la Comisaría 4° de Cipolletti. También encontraron un Peugeot 307 que registraba un pedido de secuestro por robo en jurisdicción del Destacamento Especial 128° de Ferri.

Ante estos hallazgos, la Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de ambos vehículos, la intervención del Gabinete y el inicio de las actuaciones judiciales. Además, se solicitó corroborar con la Fiscalía de Cipolletti la vigencia de los pedidos registrados en el sistema.

Los procedimientos permitieron detectar distintas irregularidades mediante controles técnicos y consultas a las bases de datos. Este tipo de verificaciones forma parte del trabajo preventivo e investigativo de la Policía de Río Negro para identificar vehículos vinculados con hechos delictivos y aportar elementos a las causas judiciales.