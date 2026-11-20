Carolina Haydee Espíndola asumió la dirección del Hospital Área Programa Pomona, en reemplazo de Sebastián Pérez. El cambio de autoridades marca el inicio de una nueva etapa en la conducción del establecimiento, con el objetivo de sostener la atención pública de salud en la localidad.
Pomona: encontraron dos vehículos con pedido de secuestro y un motor adulterado
Regionales - Pomona20/11/2026
Dos procedimientos policiales realizados en Pomona permitieron detectar dos vehículos que registraban pedidos de secuestro por robo, además de un motor con su numeración regrabada. Las intervenciones finalizaron con el secuestro de los vehículos por disposición de la Fiscalía.
El primer procedimiento se desarrolló en un taller mecánico ubicado en la esquina de Belgrano y Agustín Maldonado. Durante una verificación, los policías inspeccionaron un block de motor Chevrolet que había sido dejado para reparación y advirtieron que presentaba una numeración regrabada.
A partir de ese hallazgo, los efectivos realizaron nuevas diligencias y verificaron un Chevrolet Astra en el domicilio de la persona que lo había llevado al taller. La consulta a la base de datos de la DNRPA no arrojó impedimentos sobre el vehículo, aunque la irregularidad detectada en la identificación del motor motivó el inicio de actuaciones por infracción al artículo 289 del Código Penal.
La segunda intervención se concretó en una propiedad ubicada a la altura del kilómetro 262 de la Ruta Nacional 250, donde se verificaban vehículos destinados al desarme, la venta y la reparación. En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría 71° junto con una comisión del Departamento Sustracción de Automotores de Viedma.
Durante la inspección, los efectivos detectaron una Fiat Fiorino con pedido de secuestro en una causa por hurto, requerida por la Comisaría 4° de Cipolletti. También encontraron un Peugeot 307 que registraba un pedido de secuestro por robo en jurisdicción del Destacamento Especial 128° de Ferri.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de ambos vehículos, la intervención del Gabinete y el inicio de las actuaciones judiciales. Además, se solicitó corroborar con la Fiscalía de Cipolletti la vigencia de los pedidos registrados en el sistema.
Los procedimientos permitieron detectar distintas irregularidades mediante controles técnicos y consultas a las bases de datos. Este tipo de verificaciones forma parte del trabajo preventivo e investigativo de la Policía de Río Negro para identificar vehículos vinculados con hechos delictivos y aportar elementos a las causas judiciales.
Gobierno Río Negro
Te puede interesar
Un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 250, a la altura de Pomona, permitió detectar cogollos de marihuana que eran transportados en un auto que viajaba desde Villa Regina hacia Las Grutas. El procedimiento se concretó mediante un operativo conjunto entre Seguridad Vial, Toxicomanía y la División de Planta Automotor, con la participación de Mora, una perra especializada en la detección de estupefacientes.
Por orden de la unidad judicial 31 de Choele Choel se rematan dos inmuebles en la localidad de Pomona. A continuación se puede consultar el edicto.
La voz de los estudiantes de Pomona llega a un encuentro nacional en Buenos AiresRegionales - Pomona27/10/2026
Dos estudiantes de la ESRN Nº 139 de Pomona participan en Buenos Aires del encuentro nacional del Consejo Consultivo de Estudiantes, una iniciativa que busca incorporar las experiencias y propuestas de las juventudes en los procesos de transformación de la escuela secundaria.
Con récord de inscriptos, Pomona se prepara para vivir una fiesta del automovilismo con el Rally del Valle Medio
Los días 23, 24 y 25 de octubre, Pomona será sede de la quinta fecha del Rally Valle Medio. La actividad comenzará el viernes 23 con la largada simbólica y continuará durante el fin de semana con la competencia.
Pomona celebró sus 93 años junto al vicegobernador Pedro Pesatti, autoridades provinciales, intendentes, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y vecinos.
Este 30 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de Pomona que realizará los festejos por sus 93 años el sábado 3 de octubre.
Lo más visto
Un docente oriundo de Choele Choel expondrá una investigación sobre el cambio climático en la UBARegionales18/11/2026
Fernando Rossi, investigador y profesor de la Facultad de Periodismo de la UNLP, participará en el II Congreso de la Tierra para presentar un trabajo regional sobre cómo los medios y los gobiernos construyen el relato ambiental.
Choele y provincia coordinan nuevas acciones de prevención y lucha contra el narcomenudeoRegionales - Choele Choel19/11/2026
El Secretario de Promoción y Seguridad Ciudadana de Choele Choel, Javier Lefinau, mantuvo una reunión de trabajo con Darío Buenaventura, secretario de Narcocriminalidad de Río Negro, con el objetivo de coordinar nuevas estrategias en materia de seguridad ciudadana.
Personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), dependiente de la Policía de Río Negro, llevó adelante durante la noche del miércoles, de una serie de controles preventivos en la jurisdicción de Luis Beltrán, que permitieron detectar distintas infracciones a las normas de tránsito y concretar la retención preventiva de cinco motocicletas.