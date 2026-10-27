ARCA brindará asistencia a contribuyentes del Valle Medio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) brindará asistencia a los ciudadanos de Choele Choel, Lamarque, Luis Beltrán, Pomona, Darwin, Belisle y Chimpay, este 28 de octubre. El organismo estará presente mediante sus Espacios Móviles de Atención (EMA) de 9.30 a 15 horas en Av San Martín y Rivadavia, de Choele Choel. Allí, los contribuyentes podrán realizar consultas y gestiones como la obtención de la clave fiscal, registrar sus datos biométricos, obtener información sobre trámites y otras cuestiones tributarias generales.

Los EMA son una iniciativa habitual de ARCA cuyo objetivo es acercarse a los habitantes de localidades alejadas de los principales centros urbanos del país para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. De esta forma, los contribuyentes que requieran ayuda tendrán la posibilidad de hacerlo sin la necesidad de trasladarse a una dependencia oficial, sin solicitar turno previo y en horarios no habituales, entre otras ventajas.

Es importante acercarse con original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad para agilizar la atención y evitar demoras.