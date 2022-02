Salud advierte sobre productos prohibidos por la ANMAT para su comercialización

El producto se halla en infracción del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de autorización de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rotulo un número de RNPA inexistente, resultando ser un producto en consecuencia ilegal.



Por otro lado, se prohíbe una serie de suplementos dietarios y vitaminas de diferentes marcas: VITAMINS BECAUSE YOU ARE WORTH IT, PIPINGROCK.COM NY USA, HORBÄACH, ANGRY SUPLEMENTS y “4LIFE”.



Todos estos productos se hallan en infracción del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia productos ilegales.



Todos estos productos no puede ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284.