La Red de Odontólogos Provinciales se capacitó para mejorar la atención en salud bucal

En todo el territorio provincial es alta la demanda de atención de pacientes con lesiones de tejido blando, por lo que la especialización permanente es fundamental.

La propuesta se desarrolló en el Hospital Francisco López Lima y en la sede de la Asociación Ayuda al Niño Lisiado (Adanil), que forma parte del área programa de la zona sanitaria.

Durante cada día de actividad, los profesionales participantes recibieron capacitación teórica y práctica, con atención de pacientes que ya son atendidos en el sistema público, en busca de lesiones de tejidos blandos en la cavidad bucal.

Toda la propuesta corresponde al Programa Provincial de Prevención y Detección Precoz de Cáncer Bucal y demás enfermedades estomatológicas del Ministerio de Salud de la provincia, que dirige Fabián Zgaib.

La odontóloga y coordinadora del programa provincial de Salud Bucal, Claudina Ávalos, expresó que “se trata de una capacitación continua que vienen realizando los especialistas en Estomatología, se encargan de diagnosticar, tratar, y seguir a pacientes con lesiones de tejido blando en la boca. Se capacitan desde 2017 con la presencia de la doctora Nelly Francino”.

“Nos vamos informando para brindar mejor atención al paciente y usuario de la salud pública rionegrina. Que el paciente tenga la posibilidad de ser tratado en nuestra provincia, es lo más importante” expresó Ávalos.

“Es importante no sacar el paciente a otro lugar, y resolverlo acá como un equipo de salud. Hablamos de médicos, cirujanos, anatomopatólogos, psicológos, fonoudiólogos, es un equipo multidisciplinas que trabaja en red en la provincia”, agregó.

La actividad de la semana se organizó en cuatro jornadas de atención del paciente que presenta lesiones de tejidos blandos y luego se realizó un ateneo en el cual debatieron cada caso en particular, con la coordinación de la doctora Francino. También hubo una charla teórica el miércoles, orientada a los odontólogos generales del equipo de sanitario.

Al respecto, Ávalos explicó que “el odontólogo general es el primer receptor de todos los pacientes, es importantísimo que sepa qué debe ver y buscar en toda la boca, no solamente en las piezas dentarias, en su práctica diaria, y saber dónde derivar oportunamente si encuentra una lesión”.

La odontóloga Nelly Frascino, docente de la Universidad Abierta Interamericana, tuvo a su cargo el entrenamiento de los referentes de salud bucal provincial. Dirige el programa de capacitación continua que articulan desde hace muchos años con el ministerio de Salud de Río Negro.

“En la boca además de los dientes, las caries y la enfermedad periodontal, hay muchas lesiones de tejidos blandos. La más importante pero felizmente no la más frecuente, es el cáncer bucal. Es la más grave y el problema que se tiene es que cuando se diagnostica está muy avanzando”, refirió la especialista.

“Y por qué no se detecta antes, porque cuando empieza no duele ni molesta y entonces el paciente no consulta. Es el odontólogo, el fonoaudiólogo, el médico clínico, quien debería en cada consulta el que examine la boca, mirando todas las partes de la boca, mirando, palpando, porque hay lesiones que no se ven pero se palpan”, enfatizó Frascino.

“Río Negro está muy bien organizado en esta área. Son profesionales excelentes, un capital humano muy valioso. Es un equipo muy sólido, formado no solamente en diagnosticar sino que son como un segundo nivel”, manifestó.

Participaron de las jornadas profesionales de Choele Choel, Luis Beltrán, Comallo, Cipolletti, Viedma, Bariloche, Huergo, Los Menucos, Río Colorado, Lamarque y General Roca.