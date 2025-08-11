La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro recuerda que agosto es el último mes para presentar voluntariamente construcciones no registradas en baldíos y así evitar sanciones o la pérdida de beneficios fiscales.
Por pedido de productores, el Ente de Granizo se pagará en una cuota
Los productores frutícolas afectados por las tormentas de granizo comenzarán a recibir el pago de la compensación del Ente de Granizo en una sola cuota, una medida tomada de manera excepcional debido a la situación productiva de la provincia.Provinciales11/08/2025
Así lo confirmó el Gobernador Alberto Weretilneck, luego de reunirse con el Presidente de la Federación de Productores de la Fruta, Sebastián Hernández, y el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.
En años anteriores, los pagos por daños causados por granizo se realizaban en cuotas, lo que generaba demoras que complicaban aún más la situación de los productores. Sin embargo, este año, frente a la delicada situación económica y productiva, el Gobierno de Río Negro decidió realizar una excepción y pagar en un solo acto a los 81 productores afectados, como respuesta inmediata a las necesidades urgentes de capital de trabajo. Este esfuerzo tiene como objetivo aliviar la carga de los productores y facilitarles la continuidad de sus actividades productivas.
En total, se distribuirán $1.114.781.737,52 entre los productores que sufrieron pérdidas de entre el 30% y el 80% de su producción a causa del granizo.
El Ente de Granizo, establecido bajo la Ley Provincial N° 4581, funciona con un fondo mixto entre los productores y el Gobierno Provincial, y tiene como objetivo asistir a los fruticultores que enfrentan pérdidas por este tipo de desastres climáticos. El ente es administrado por una comisión compuesta por representantes de las cámaras de productores y personal del Gobierno Provincial, lo que garantiza una gestión eficiente y directa con los actores del sector.
El Ministro Carlos Banacloy destacó que esta medida es parte del compromiso del Gobierno de Río Negro con los productores locales: “Este esfuerzo excepcional refleja nuestra decisión de estar al lado de los productores, que atraviesan momentos difíciles. No se trata solo de pagar, sino de brindar soluciones rápidas para que puedan recuperar su actividad productiva y seguir adelante con sus proyectos”.
A través de este mecanismo, el Gobierno de Río Negro reafirma su apoyo al sector productivo de la provincia, garantizando que el Ente de Granizo continúe funcionando como una herramienta clave para mitigar los efectos de las adversidades climáticas.
