Beltrán celebró las infancias

El trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Deportes y Cultura permitió a los más pequeños disfrutar de distintos juegos entre inflables, juegos tradicionales, baile y mucho más.



El interior estaba dividido en estaciones con amplia variedad de actividades mientras que el patio del gimnasio municipal presentaba inflables para distintas edades.



Una de las estaciones destacadas fué "Pinta tus derechos", propuesta a cargo de la Mesa Interinstitucional de Género conformado por el Hospital, Senaf, Comisaría de la Familia y la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad.



Los niños y las niñas pudieron pintar diferentes ilustraciones en las que se representaban distintos derechos, como por ejemplo el derecho a la igualdad.

La jornada que inicio a las 14 horas tuvo su cierre a las 17 con baile, chocolatada y regalos para todos.



Desde el municipio agradecieron a cada familia que se acercó, compartió y permitió a sus pequeños disfrutar nuestras propuestas.