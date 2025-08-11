El sábado a las 6:20 de la madrugada un auto terminó contra un árbol en la plaza 9 de Julio de Luis Beltrán
Beltrán celebró las infancias
Como todos los años la Municipalidad de Luis Beltrán a través de cada una de sus dependencias, llevó a cabo el Día de las Infancias con innumerables propuestas recreativas.Regionales - Luis Beltrán11/08/2025
El trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Deportes y Cultura permitió a los más pequeños disfrutar de distintos juegos entre inflables, juegos tradicionales, baile y mucho más.
El interior estaba dividido en estaciones con amplia variedad de actividades mientras que el patio del gimnasio municipal presentaba inflables para distintas edades.
Una de las estaciones destacadas fué "Pinta tus derechos", propuesta a cargo de la Mesa Interinstitucional de Género conformado por el Hospital, Senaf, Comisaría de la Familia y la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Los niños y las niñas pudieron pintar diferentes ilustraciones en las que se representaban distintos derechos, como por ejemplo el derecho a la igualdad.
La jornada que inicio a las 14 horas tuvo su cierre a las 17 con baile, chocolatada y regalos para todos.
Desde el municipio agradecieron a cada familia que se acercó, compartió y permitió a sus pequeños disfrutar nuestras propuestas.
En Luis Beltrán, en la tarde del martes – casi sobre el filo de las 16:30 horas – dos motos fueron divisadas por personal del Centro de Monitoreo 911 que opera en Lamarque transitando a altísima velocidad por calles del ejido urbano.
En Beltrán, un auto y una bicicleta protagonizaron, en la tarde del jueves, una colisión que no acarreó lesiones de gravedad a las personas involucradas.
Las "Jornadas de corrección de termómetros" se realizarán en la Agencia de Extensión Rural del INTA Valle Medio (Villa Galense 575) los días 12 y 13 de agosto, de manera gratuita.
En el mes de las Infancias y a pedido del público, vuelve a Luis Beltrán VarieTé TaTeTi.
Chicos y chicas de todo el Valle Medio se dieron cita el miércoles en el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán para interiorizarse y conocer las distintas ofertas educativas académicas y de formación laboral que ofreció la 2° Feria de Carreras organizada por el municipio de Luis Beltrán.
Todo listo para la etapa regional Valle Medio de los Encuentros CulturalesRegionales - Luis Beltrán07/08/2025
Este viernes 8 de agosto se llevará a cabo en Luis Beltrán la instancia regional Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos, el programa de la Secretaría de Cultura que este año cumple 12 años.
Destacada participación de la escuela de voley de Beltrán en JacobacciRegionales - Luis Beltrán06/08/2025
Durante el fin de semana se disputó el segundo Clasificatorio Sub-14 de Voley en la localidad de Jacobacci, donde la Escuela Municipal de Luis Beltrán se hizo presente obteniendo grandes resultados.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
El sábado a las 6:20 de la madrugada un auto terminó contra un árbol en la plaza 9 de Julio de Luis Beltrán
Negro Muerto: el potencial productivo del Valle Medio
Negro muerto; una posibilidad concreta de cambiarle el destino al Valle Medio y a gran parte de la provincia