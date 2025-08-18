Este fin de semana en el cine de Choele Choel se podrá ver Homo Argentum, además del film para los mas chicos, Tony, Shelly y la linterna mágica
Selección y Evaluación reproductiva de Toros
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.Regionales - Choele Choel18/08/2025
Se busca transmitir la importancia de conocer los fenotipos y razas de toros más utilizados en los departamentos de Avellaneda y Pichi Mahuida de la provincia de Rio Negro, así como explicar las diferencias esperadas en la progenie (DEPs) y su utilidad a la hora de seleccionar un determinado toro.
La actividad estará a cargo de Virginia Pitte, Ariel Fernández, Gabriel Jelen, Fermín Tellechea, Antonella Vistarop y Daiana Bastias.
La jornada está dirigida a estudiantes de medicina veterinaria de años avanzados y productores de ganado bovino.
Para inscripciones: unrn.edu.ar/eventos.
Más de 350 jóvenes participarán de la Copa Abierta de Vóley en Choele ChoelRegionales - Choele Choel15/08/2025
En el Valle Medio se desarrollará la Copa Abierta de Vóley categorías sub 12 y sub 13 con la participación de 49 equipos de la zona. Las acciones se extenderán desde este viernes hasta el domingo con el polideportivo municipal de Choele Choel como escenario principal.
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Luego de exitosas funciones en Roca y Cipolletti, FCP presenta a la obra teatral “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, en Choele Choel.
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de endeudamiento que permitirá la ejecución de 20 cuadras de asfalto en los barrios Villa Unión Sur y Maldonado.
Negro Muerto: el potencial productivo del Valle Medio
Negro muerto; una posibilidad concreta de cambiarle el destino al Valle Medio y a gran parte de la provincia
Durante esta sábado 9 y domingo 10 de agosto se podrá disfrutar en el cine de, "Los 4 Fantasticos"; "La búsqueda de Martina"; "Viernes de loco"
La Municipalidad de Choele Choel hizo entrega de los certificados de manipulación de alimentos y buenas prácticas alimenticias a los estudiantes de la Escuela de Educación Especial N°8.
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.