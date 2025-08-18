Selección y Evaluación reproductiva de Toros

Se busca transmitir la importancia de conocer los fenotipos y razas de toros más utilizados en los departamentos de Avellaneda y Pichi Mahuida de la provincia de Rio Negro, así como explicar las diferencias esperadas en la progenie (DEPs) y su utilidad a la hora de seleccionar un determinado toro.



La actividad estará a cargo de Virginia Pitte, Ariel Fernández, Gabriel Jelen, Fermín Tellechea, Antonella Vistarop y Daiana Bastias.



La jornada está dirigida a estudiantes de medicina veterinaria de años avanzados y productores de ganado bovino.



Para inscripciones: unrn.edu.ar/eventos.